Büyük Bitcoin Hareketi: Uyuyan Hesap, 9 Yıl Sonra Faaliyete Geçti!

26 milyon dolar değerinde Bitcoin'e sahip olan bir adres, dokuz yıldır herhangi bir faaliyet göstermezken, bir anda çalışmaya başladı. Bu para hareketi, büyük spekülasyonlara neden oldu. Aktarım işlemi ünlü bir Blok Zinciri Takip sitesi olan Whale Alert tarafından fark edildi ve duyuruldu.
Gizemli adreste 740 bitcoin bulunuyordu (15 Temmuz 2021 itibariyle yaklaşık 26.147.621 USD değerinde) ve bildirildiğine göre 12 Temmuz 2021'de yaklaşık 640 bitcoin (21.104.060 dolar) başka bir cüzdana aktarıldı. Bu adres yaklaşık 9,1 yıl önce en son kullanıldığında, Bitcoin'in değeri yaklaşık 10.000 dolar idi.
Bu para miktarı çoğu kişinin gözünü kamaştırsa da, Whale Alert bundan çok daha büyük miktarların günlük olarak transfer edildiğini de belirtiyor. Burada şüphe çeken olay, bu adresin çok uzun süredir uyumakta olması. Sahiplerinin kripto para birimini erken benimseyen biri olduğu düşünülüyor. Bir söylentiye göre bu adres Bitcoin'in yaratıcısı Satoshi Nakamoto'ya ait. Nakamoto'nun gerçek kimliği bilinmiyor, bu ismin de bir lakap olduğu düşünülüyor. Cüzdanlarında toplam yaklaşık 1 milyon bitcoin olduğu tahmin ediliyor. 15 Temmuz 2021 itibarı ile bu değer, yaklaşık olarak 31,8 milyar ABD dolarına karşılık geliyor.
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sahte bitcoin devri başladı...