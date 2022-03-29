Camaliot ile Cep Telefonunuza Yeni Bir Görev Verin: Hava Tahmini Yapmak...

Camaliot, Avrupa Uzay Ajansı tarafından finanse edilen bir kampanya ve ilk projesi, dünyanın dört bir yanındaki akıllı telefon sahiplerini, telefonlarının GPS alıcısını kullanarak hava durumu tahminlerini iyileştirmeye yardımcı olabilecek bir projenin parçası haline getirmek.
Camaliot uygulaması, uydu navigasyonunu destekleyen Android 7.0 ve sonraki sürümlerini kullanan cihazlarda çalışıyor. Uydu navigasyonunun çalışması sırasında, telefonlar veya diğer alıcılar, sabit bir yörüngeyi koruyan bir uydu ağından gelen sinyalleri arıyor. Uydular zaman ve konumlarıyla birlikte mesajlar gönderir ve bir kez alındığında, telefonlar her mesajın ne kadar sürede ulaştığını not eder, ardından bu verileri Dünya'nın neresinde olduklarını bulmak için kullanır.
Araştırmacılar, atmosfer hakkında daha fazla bilgi almak için uydu sinyallerini kullanabileceklerini düşünüyor. Örneğin, atmosferdeki su buharı miktarı, bir uydu sinyalinin hava yoluyla telefon gibi bir cihaza nasıl gideceğini etkileyebilir.
İlerleyen dönemlerde Camaliot, "Nesnelerin İnterneti" bağlantılı ev cihazlarında bulunan sensörleri de kullanarak büyük ölçekte veri toplamaya yönelik daha fazla girişimi içerecek şekilde genişleyebilir. ESA navigasyon mühendisi Vicente Navarro'nun basın açıklamasında şöyle diyor: "Ev dizüstü bilgisayarlarının dünya dışı yaşam belirtileri aramaya yardımcı olduğu ünlü SETI@Home girişiminden ilham aldık".
Proje, dünyanın her yerinden ve birkaç farklı uydu takımyıldızından bilgi toplamayı amaçlıyor. ABD Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS), Rusya'nın GLONASS'ı, Çin'in Beidou'su veya AB'nin Galileo'su gibi birkaç farklı Küresel Navigasyon Uydu Sistemi (GNSS) takımyıldızı var. Japonya ve Hindistan da daha küçük bölgesel takımyıldızları işletiyor. 2018'deki bir FCC siparişi, daha fazla konum doğruluğu için daha fazla cihazın GPS ve Galileo sinyallerini birlikte kullanmasına izin verdi.
Eski Android telefonlar bu projeye katılabilirken, Camaliot projesi, farklı uydu frekanslarına sahip iki GNSS sinyalini aynı anda çekebilen çift frekanslı alıcılara sahip 50'den fazla yeni modeli listeliyor. Çift frekanslı alıcı içerdiği onaylanan telefonlar arasında Google Pixel 4a, Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 Ultra - çoğunlukla üst düzey Qualcomm Snapdragon 5G çip setlerine sahip olanlar yer alıyor.
Navarro, "Galileo çift bantlı akıllı telefon alıcıları ile Android'in ham GNSS veri kaydı desteğinin birleşimi"nin, yalnızca akıllı telefonlarını kullanan kişilerden ne kadar veri toplanabileceği olasılığını artırmak için birlikte çalıştığını söylüyor.
Günlük cihazlar daha fazla işlem gücü ve daha iyi algılama yeteneği içerdiğinden, bilimsel keşif için dış katılımcılardan ev içi teknolojinin kullanımı artmaya devam ediyor. Ünlü SETI projesi ve Folding@Home gibi benzer girişimlerin yanı sıra, diğer yöntemler arasında NASA'nın halktan bulutların veya ağaçların fotoğraflarını çekmek için telefonlarını kullanmalarını istemesi ve bir güneş tutulması sırasında hayvan davranışlarını belgeleyen veya farklı bir hayvan türlerini takip eden iNaturalist gibi bilim uygulamaları yer alıyor.
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