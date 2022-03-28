Oscar'ı Unutun! Sinemanın En Kötüleri, Altın Ahududu Ödülleri ile Açıklandı

Filmlerin en iyilerini ödüllendiren Akademi Ödülleri Pazar günü gerçekleştirildi. En iyi film ödülünü CODA alsa da, törenin en unutulmaz anı, Will Smith'in Chris Rock'a tokat atması oldu.
Ancak her yıl olduğu gibi, Oscar töreninden önce geleneksel Altın Ahududu Ödülleri de sahiplerini buldu. Her yılın en kötülerini seçen, tüm aktör, aktris ve yönetmenlerin korkulu rüyası haline gelen organizasyon, bu sene başrole Prenses Diana hakkındaki müzikali ve LeBron James'in oynadığı komedi - animasyon yapımını oturttu.
Galler Prensesi Diana'nın hayatını temel alan Diana: The Musical, en kötü film de dahil olmak üzere bir dizi ödül aldı. Diana'yı oynayan Jeanna De Waal en kötü kadın oyuncu ödülünü, yönetmen Christopher Ashley ise en kötü yönetmen ödülünü kazandı. Kraliçe II. Elizabeth'i oynayan aktris Judy Kaye en kötü yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazandı. Film ayrıca en kötü senaryo dalında da ödül aldı.
Space Jam: A New Legacy'de Looney Tunes çizgi film karakterleriyle başrol oynayan basketbol yıldızı LeBron James, ödül töreninde en kötü erkek oyuncu ödülünü "kazandı." James ve "herhangi bir (Warner Bros.) karakteri" ekranlardaki en kötü çift ödülünü de aldı. Space Jam: A New Legacy ise, yılın en kötü tekrar yapımı, yan filmi veya devam filmi alanında "bir numaraya" oturdu.
En kötü yardımcı erkek oyuncu ödülü ise, House of Gucci'deki rolüyle Jared Leto'ya layık görüldü.
Altın Ahududu Ödülleri "Kazananlar" Listesi Şu Şekilde:
En kötü film
Diana: The Musical
En kötü erkek oyuncu
LeBron James / Space Jam: A New Legacy
En kötü kadın oyuncu
Jeanna de Waal / Diana the Musical
En kötü yardımcı kadın oyuncu
Judy Kaye / Diana: The Musical
En kötü yardımcı erkek oyuncu
Jared Leto / House of Gucci
En kötü ekran ikilisi
LeBron James & Herhangi bir Warner karakteri / Space Jam: A New Legacy
En kötü devam filmi
Space Jam: A New Legacy
En kötü yönetmen
Christopher Ashley / Diana: The Musical
En kötü senaryo
Diana: The Musical
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