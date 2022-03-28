Oscar'ı Unutun! Sinemanın En Kötüleri, Altın Ahududu Ödülleri ile Açıklandı

CODA'nın en iyi film seçildiği, Will Smith'in Chris Rock'a sahnede attığı tokatla tüm ödülleri gölgede bıraktığı Oscar ödüllerini unutun. Bu haberimizde sizlerle Altın Ahududu Ödülleri'ni alan, son 1 yılın en kötülerini paylaşıyoruz...