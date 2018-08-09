Canlı Anlatım: Galaxy Note 9 Tanıtımı

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Note 9 tanıtılıyor; tüm yenilikler canlı anlatımla bu sayfada!

Canlı Anlatım: Galaxy Note 9 Tanıtımı

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