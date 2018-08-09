Canlı Anlatım: Galaxy Note 9 Tanıtımı

Bugün 17:53Etkinliğin başlamasına 10 dakikadan az bir zaman kaldı; tanıtım salonu hızla doluyor.
Bugün 17:59Galaxy Note 9'un daha büyük, 4.000mAh'lik bir pille gelmesi bekleniyor.
Bugün 18:00S Pen'in bluetooth işleviye geleceğini duyduk, ancak bunun tam olarak ne işe yarayacağını birazdan öğreneceğiz.
Bugün 18:01Tanıtım başlıyor...
Bugün 18:02
Bugün 18:05DJ Koh sahnede ve Galaxy Note serisinin geçmişini anlatıyor.
Bugün 18:07"Dünyanın en güçlü mobil cihazının yeni sürümünü tanıtmaktan heyecan duyuyorum."
Bugün 18:09
Bugün 18:12"Yaptığımız her şeye dokunan ürün ve hizmetleri yalnızca Samsung sunuyor."
Bugün 18:13"Samsung olarak sizi ilk sıraya koyan yeniliklere odaklanıyoruz."
Bugün 18:16Ve işte Samsung Galaxy Note 9...
Bugün 18:18Drew Blackard, "dünyanın en gelişmiş akıllı telefonunu" anlatmak üzere sahnede.
Bugün 18:18Şimdiye kadarki en geniş Note.
Bugün 18:19
Bugün 18:20
Bugün 18:20Galaxy Note 9, 4.000mAh pil ile tüm gün dayanıyor.
Bugün 18:22128GB veya 512GB depolama alanı. 512GB microSD kart ekleyerek 1TB'a ulaşabiliyorsunuz.
Bugün 18:22Sıra Fortnite'ta.
Bugün 18:24Fortnite sonunda Android'e geliyor. Tabi ki ilk olarak Note 9'da olacak.
Bugün 18:25Fornite'ta Galaxy telefonlara özel bir Galaxy dış görünümü sunulacak.
Bugün 18:25Galaxy Note 9, özel soğutma sistemi sayesinde oyunlarda ısınıp yavaşlamıyor.
Bugün 18:26AKG hoparlörler, daha önce olmadığı kadar yüksek sesli.
Bugün 18:27
Bugün 18:28Note 9'un kamerası sahneyi algılayabiliyor ve buna göre mod seçimi yapabiliyor. Galaxy S9'un değişken diyaframı Note 9'da da var ve bu, daha iyi düşük ışık performansı demek.
Bugün 18:29Telefona dokunmadan, kalemle deklanşöre basmanız mümkün.
Bugün 18:30Tabi önce telefonu nasıl sabitleyeceğinizi bulmanız gerek.
Bugün 18:31Bluetooth destekli S Pen'in düğmesi ile slaytları kaydırmak, selfie çekmek, galeride dolaşmak mümkün.
Bugün 18:31Şarj işlemi saniyeler sürüyor ve kalem olarak kullanmak için şarj etmeniz gerekmiyor.
Bugün 18:32Birkaç saniyelik şarj 30 dakika kullanım sunuyor.
Bugün 18:33
Bugün 18:35Samsung DeX, Galaxy Note 9'la bütünleştirilmiş. Büyük ekrana bağlanmak için tek ihtiyacınız olan bir TV adaptörü.
Bugün 18:35
Bugün 18:36DeX ile büyük ekranda mesajlarınıza bakabilir, video izleyebilir, bu sırada telefonda not alabilirsiniz.
Bugün 18:38
Bugün 18:39Samsung'un yeni Galaxy Watch'u ortaya çıkıyor.
Bugün 18:41İki farkı boyut, yüksek çözünürlükü AMOLED ekran, suya dayanıklı...
Bugün 18:41Note 9 ile veya LTE bağlantısı sayesinde kendi başına kullanılabiliyor.
Bugün 18:4460.000 saat yüzü, Corning Gorilla DX Plus cam, dönen çerçeve...
Bugün 18:46Yeni My Day saat yüzü, takviminizi öne çıkarıyor.
Bugün 18:46
Bugün 18:47Sırada Bixby'nin yeni yetenekleri var.
Bugün 18:49Bixby, mekanları ve etkinlikleri artık daha iyi anlıyor.
Bugün 18:50Örneğin Bixby Fransız mutağını sevdiğinizi biliyorsa, restoranla ilgili sorularınızda ilgili cevaplarla karşılaşıyorsunuz.
Bugün 18:51Yelp, Google Maps vs. ile ortak çalışan Samsung, Bixby sonuçlarında bu hizmetlerden faydalanıyor (Bu uygulamaları yüklememiş olsanız da).
Bugün 18:52Bixby ile bilet almak, masa ayırmak veya Uber'i aramak mümkün.
Bugün 18:56Ve bir yenilik daha: Galaxy Home karşınızda.
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Bugün 18:57Galaxy Home, üzerindeki sekiz uzak alan mikrofonu sayesinde sesinizi odanın herhangi bir noktasından duyabiliyor.
Bugün 18:58Samsung, Home hakkında şimdilik çok fazla şey söylemiyor.
Bugün 18:58Note 9'u tanıtan Drew Blackard tekrar sahnede.
Bugün 18:59
Bugün 18:59Spotify CEO'su Daniel Ek sahnede.
Bugün 19:02Samsung ve Spotify ortaklığı, gerçek çapraz-platform dinleme deneyimini ortaya çıkıyor.
Bugün 19:03Sadece telefonlar değil, TV'ler, Galaxy Home ve yakında daha fazla Samsung cihazı, Spotify ortaklığından faydalanacak.
Bugün 19:04Müziği telefondan dinlerken Galaxy Home'un bulunduğu odaya girdiğinizde müziğe Home'dan devam etmek isteyip istemediğiniz sorulacak.
Bugün 19:06DJ Koh yine sahnede ve Note 9'un 24 Ağustos'ta satışa sunulacağını söylüyor.
Bugün 19:07DJ Koh seyircilere teşekkür ediyor...
Bugün 19:09Galaxy Note 9'daki yenilikler, bildiklerimizden farklı çıkmadı ancak akıllı hoparlör Galaxy Home, etkinliğin sürprizi oldu. Samsung şimdilik Home hakkında çok fazla detay vermedi ancak Bixby'le çalışacağını biliyoruz.
Bugün 19:10Etkinlik burada sona eriyor, Galaxy Note 9 ön incelememizi önümüzdeki saatlerde CHIP Online'da bulacaksınız. Bizi takip ettiğiniz için teşekkürler!
Samsung'un amiral gemisi Galaxy Note 9'un tanıtımı, yaklaşık yarım saat sonra başlıyor. Yeni Note'un nasıl olacağını sızıntılar sayesinde büyük oranda öğrendik. Şimdiye kadar gelen bilgiler, telefonun Note 8'e benzer bir tasarım sunacağını söylüyor. Ancak Samsung, ilk bakışta görünmeyen birçok değişiklik yapmış da olabilir.
En önemli değişikliklerin başında Bluetooth destekli S Pen geliyor. Kalem, bu sayede telefonun belirli işlevlerini ekrana dokunmadan kontrol etmenizi sağlıyor ve iddiaya göre kalemin menzili, birkaç milimetreden 10 metreye uzuyor. Bunun yanında Note 9'un daha güçlü bir pille gelmesi bekleniyor.
Samsung'un New York'taki etkinliği, Türkiye saatiyle 18:00'de başlıyor. Bu sayfada kalın, canlı anlatımımızla etkinliği dakikası dakikasına takip edin.
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