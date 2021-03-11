Canon imagePRESS C10010VP, Fogra Sertifikasına Layık Görüldü

Canon imagePRESS C10010VP, yüksek düzeyde kalite, renk tutarlılığı ve üretim verimliliği sunmasıyla EMEA bölgesindeki kullanıcılar tarafından büyük beğeni topluyor. imagePRESS C10010VP, 400 g/m2'ye kadar ağırlıkta ve 1.300 mm'ye kadar uzunluktaki sayfaları kolayca işleyebilme ve gelişmiş otomasyon becerilerine sahip. Bu sayede geniş bir uygulama yelpazesini daha hızlı şekilde üretebiliyor ve uzun süren manuel işlemlerde zaman tasarrufu sağlıyor.
Canon'un Birleşik Krallık merkezli müşterilerinden biri olan Kingsley Print, imagePRESS C10010VP ile üretim verimliliğini arttırdı. Bu verimlilik sayesinde emlak, gıda, şarap ve kahve sektörlerindeki müşterilerine daha iyi hizmet veriyor. Kingsley Print Müdürü Bradley Vaughan imagePRESS C10010VP ile ilgili; "imagePRESS C10010VP müşteriye geri dönüş sürelerimizi %70 kısalttı çünkü bu makinede eskiden olduğu gibi uzun yaprakları elle beslemek zorunda değiliz. Makine, dokulu 400 g/m2 gibi daha kalın stokları da hiç sorun çıkarmadan işleme alabiliyor. Artık müşterilerimize daha geniş bir malzeme seçeneği sunma konusunda daha yaratıcı olabilir ve kendimize daha fazla güvenebiliriz. Bu yazıcının çok yönlülük kapasitesinin başka bir yazıcı tarafından aşılması zor. Tek bir günde binlerce kişiye ulaştırılacak kişiselleştirilmiş baskı kampanyalarıyla başa çıkabilirken hemen bir sonraki gün 300 tane parlak medyalı emlak broşüründen oluşan düşük hacimli bir iş için yüksek kaliteli baskılar üretebilir. Bizim istediğimiz de tam olarak buydu" dedi.
imagePRESS serisi artık Fogra onaylı; baskı kalitesinde 'A' sınıfında yer alıyor
imagePRESS serisi, C10010VP ve C9010VP modellerinin Fogra PSD (Process Standard Digital) sertifikasını almasıyla yüksek kaliteli çıktısını ve hızlı çalışırken birden fazla sayıda işlemde doğru renk tutarlılığı üretme becerisini kalitesini bir kez daha tasdiklemiş oldu. Ayrıca magePRESS C165 ve C910 serileri de dahil olmak üzere tüm imagePRESS ürün yelpazesi, her kağıt ve cihaz denetleyici kombinasyonunda baskı kalitesi sınıfında en yüksek dereceli "A" seviyesine ulaşmış oldu.
imagePRESS C10010VP'nin hızlı başarısı ve Fogra akreditasyonu hakkında yorum yapan Canon Europe Profesyonel Baskı Çözümleri Müdürü Mark Lawn; "Müşterilerimizden muazzam geri bildirimler aldık ve her biri bize imagePRESS cihazlarıyla nasıl daha fazlasını başardıkları ve iş hedeflerine ulaştıkları hakkında bir hikaye anlatabildi. Üstelik, bu Fogra altın kalite ve performans mührünü almak, dijital baskıdaki başarımızın ve mükemmelliği sunma taahhüdümüzün fiilen kabul görmesidir. Müşterilerimiz bir imagePRESS C10010VP'ye yatırım yaparak kendileri için de Fogra akreditasyonu elde edebilir ve bu da yeni iş kazanma ve müşterileri elde tutma arayışlarında onlara rekabet avantajı sağlayabilir." dedi.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın