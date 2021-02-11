Canon imagePRESS C170 Yaratıcılığı Yüksek Kaliteyle Buluşturdu

Ofislerin hızla dönüşen profesyonel iş akışına dönük talebini karşılamak amacıyla geliştirilen imagePRESS C170 serisi, işletmelere profesyonel standartlarda ultra renkli ve net baskılar yapma imkanı sunarak her ölçekten işletmeye yaratıcı yönü kuvvetli ve yüksek kaliteli tasarımlar yapma fırsatı sağlıyor.
Canon bu ürünle zarflar ve 350 g/m2'ye kadar ağır medyalar ve 1.300 mm'ye kadar uzun yapraklı afişler dahil olmak üzere standart A4 ve A3 medyaları ve farklı formatları işleyebilme becerisi sayesinde, bir işletmenin geniş kapsamlı baskı ihtiyaçlarını destekliyor. Malzeme kullanımında da yaratıcılığı destekleyen donanımıyla imagePRESS C170 serisi, daha fazla esneklik sağlıyor, parlak, ipek, düz ve dokulu medyalara baskı yapabilmeyi destekliyor ve çıktılar için geniş kapsamlı entegre profesyonel sonlandırma seçenekleri de sunuyor.
imagePRESS C170'le yüksek verimlilik
Hibrit çalışmanın yaygınlaşması ve ofisin rolünün çeşitlenmesiyle işletmelerin ofis ortamında olabildiğince üretken olma ihtiyacı artıyor. Ofis işlevselliğini ve bağlantı kapasitesini profesyonel çıktıyla birleştiren imagePRESS C170 serisi, müşterilerin baskı becerilerini genişletmelerine ve yatırımlarında faydayı artırmalarına olanak tanıyor.
imagePRESS C170 serisi, renkli baskıda dakikada 70 sayfaya(ppm), siyah-beyaz baskıda ise dakikada 80 sayfaya kadar ulaşabilen yüksek hızıyla işletmelerin son teslim tarihlerinde sorun yaşamamasını temin ediyor. Kullanıcı dostu arayüz ve tasarıma sahip olan cihaz, diğer Canon cihazlarıyla aynı kullanıcı dostu arayüzü, gezinme ve müşteri deneyimini sunarken, zaman tasarrufunu daha da arttırıyor.
imagePRESS C170 serisi, imageRUNNER ADVANCE DX modeline benzer şekilde kullanıcıların hassas bilgilerini, çalışan ve müşteri gizliliğini korumalarına olanak sağlıyor. Ayrıca üst düzey ofislerde ve hafif üretim ortamlarında yasal uyumluluğa yardımcı olmak için tasarlanmış güvenlik özellikleri sunuyor. McAfee Embedded Control özelliği etkinleştirildikten sonra akıllı "izin verilenler listesine alma" yoluyla yetkisiz uygulamaların yürütülmesinin engellemesine yardımcı oluyor.
Canon Europe pazarlama ve belge çözümleri grubu başkan yardımcısı Hiro Imamura: "Çalışma şeklimiz inanılmaz bir hızla değişiyor, ancak çoğumuz için ofis bir iş birliği merkezi, fiziksel ile dijitalin buluştuğu ve yaratıcılığın geliştiği bir yer. imagePRESS C170 serisi, baskı iletişiminde devrim yaratmak ve hibrit çalışmayı güçlendirmek için birinci sınıf baskı teknolojisi sunuyor."
Yüksek kalitede baskı becerileri ve profesyonel sonlandırma seçenekleriyle imagePRESS C170 serisi, işletmelerin müşteri bağlılığını artırmasına ve baskının gücünü ortaya çıkarmasına olanak tanıyor.
imagePRESS C170 serisi cihazların öne çıkan temel özellikleri şöyle sıralanabilir:
- A4'te dakikada 70 renkli sayfa ve dakikada 80 siyah-beyaz sayfaya varan baskı hızları
- A4'te dakikada 240 sayfaya kadar tarama
- 1.300 mm uzunluğa kadar medya boyutları ve 350 g/m2'ye kadar medya ağırlıkları
- imagePRESS R-VCSEL ve 2.400 x 2.400 dpi baskı çözünürlüğü sayesinde doğru, hassas ve net görüntü kalitesiyle yüksek kaliteli çıktı
- McAfee Embedded Control yazılımı ile 360° güvenlik
- Çoklu Yoğunluk Ayarlama Teknolojisi ile tutarlı kalite
- Çok işlevli Yerleşik Uygulama Platformu (MEAP) için hazır platform ve uniFLOW Online ve Mopria ile dilediğiniz yerde baskı alma işlevselliği
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