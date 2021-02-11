Canon imagePRESS C170 Yaratıcılığı Yüksek Kaliteyle Buluşturdu

Canon, en yeni serisi imagePRESS C170'le işletmelerin kurum içinde yaratıcı baskıyı keşfetmelerini sağlıyor. Yüksek çözünürlük ve kişiye özel canlı, renkli baskılar sunmak üzere tasarlanan bu seri, yaratıcılığın sınırlarını zorlamak isteyen işletmelere alternatif çözümler sunuyor.