The Office dizisinin konusu, oyuncuları ve bilmeniz gereken her şey...

Gelmiş geçmiş en iyi sitcomlardan olan The Office dizisini inceledik. İlk bölümü 24 Mart 2005 tarihinde NBC ekranlarında yayınlanan dizi hala çok sevilenler arasında. Dizi Emmy ve Altın Küre gibi 2 önemli ödüle de sahip. İşte The Office dizisi konusu, oyuncuları ve bilmeniz gereken her şey...