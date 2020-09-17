The Office dizisinin konusu, oyuncuları ve bilmeniz gereken her şey...

Güldürecek bir dizi arayışı içince olanlar için The Office dizisini mercek altına aldık. 2005-2013 arası yayınlanan The Office (ABD versiyonu), pek çok komedi dizisinden daha etkiliydi ve sit-com komedilerine yeni bir soluk getirdi. İşte The Office dizisi konusu, oyuncuları ve bilmeniz gereken her şey...
THE OFFICE KAÇ SEZON, KAÇ BÖLÜM?
Dünya televizyonlarında durum komedisinin en başarılı örneklerinden biri olan The Office, 9 sezondan oluşuyor. İlk sezonu sadece 6 bölümden oluşan dizinin diğer sezonları, 22 ile 26 bölüm arasında değişiyor. Bölüm uzunluklarında ise 22 ila 30 dakika arasında tutulmuş.
THE OFFICE NEREDEN İZLENEBİLİR?
The Office dizisinin Türkiye yayın hakları şu anda Amazon Prime Video hizmetinde bulunuyor. Amazon'un dizi-film hizmeti Prime Video'ya Türkiye'den 7 günlük ücretsiz deneme ile istediğiniz dizi filmleri izleyebilirsiniz.
THE OFFICE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
The Office, Dunder-Mifflin Kağıt Şirketi'nin Scranton şubesinin çalışanlarını konu alır. Ofis çalışanları her gün ilginç kişilikli patronlarına katlanmaya devam eder. Çalışanların da çok normal olduğu tam olarak söylenemez.
Her bölümde şirkettekilerin her sene rutin yaptıklarını veya başlarına gelen enteresan olaylara tanık olunur. Dizi kısa kısa anekdotlar şeklinde ilerlese de ofiste ilişkilerin nasıl geliştiği ve bazı önemli olaylar sezonlar boyu işlenir. Tüm bunlar ofistekilerin de haberdar olduğu kameralar tarafından çekilir ve küçük röportajlar şeklinde herkesin fikirleri izleyiciye sunulur. Diziyi diğer sitcomlardan ayıran bu aktarım şekli izlemeyi daha da keyifli hale getirir.
THE OFFICE OYUNCULARI
Michael Scott: Televizyon tarihinin en ikonik karakterlerinden Michael Scott, Dunder-Mifflin'in kaçık patronudur. Elinde "dünyanın en iyi patronu" yazan kupasıyla ofistekileri hayattan bezdirir. Katıldığı her diyalogda seyirciyi kendi yerine utandırmayı başarır, her olayda en önemli olanın kendisi olduğuna inancı tamdır. El attığı her şey sarpa sarar ve ofansif şakaları, bölüm aralarında anlattığı kendince ders veren hikayeleriyle diziyi bu kadar ünlü yapan en önemli faktörlerdendir. Tüm bunlara rağmen, dizi bize kendisinin işinde ne kadar iyi olabileceğini ve aslında çok da kötü bir insan olmadığını ara sıra hatırlatır.
Dwight Schrute: Ofisin oldukça ilginç olan çalışanı olan Dwight, patronu Michael'in gözüne girebilmek için onun birbirinden komik esprilerine katıla katıla gülmekte sınır tanımaz. Şirketteki rolü Michael'den sonra en önemli kişi olsa da bu işe nazaran biraz, hatta fazlasıyla beceriksiz bir çalışandır. Hemen gaza gelme gibi bir özelliği olan Dwight oldukça hareketli bir karakter.
Jim Halpert: Ofisin en bilinçli ve akıllı karakteri olan Jim, dizi boyunca resepsiyonist Pam ile muhabbet eder. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Pam ile evlenen Jim'in, Pam'dan bir de çocuğu olur. Dwight'a karışmayı ve ona şaka yollu takılmayı oldukça sever.
Pam Beesly: Michael'in işlerde sağ kolu olarak nitelendirebileceğimiz resepsiyonist Pam ilerleyen bölümlerde Jim ile evlenecektir.
Ryan Howard: Ofiste stajyer olarak iş hayatına başlayan Ryan ilerleyen bölümlerde artık resmen çalışan olarak ofise katılacaktır. Michael'in ayak işlerini yapar.
Kelly Kapoor: Hala tam bir genç kız olan Kelly, asla susmak bilmez. Magazin ve erkekler en büyük ilgi alanlarındandır ve Ryan'la inişli çıkışlı bir ilişkileri vardır. Ayrıca Mindy Kaling de dizinin yazar ve yapımcılarındandır.
Angela Martin: Dinine aşırı düşkün olan Angela ofisin ahlak bekçisidir. İnsanları sürekli yargılar ve asla hayattan zevk almaz. 9 sezon boyu parmakla sayılacak kadar tebessüm eden Angela'nın Dwight'la ilişkisi vardır ve dizi ilerledikçe bu ilişki beklenmeyen durumlara girer.
Andy Bernard: Diziye 3. sezonda giren Andy karakteri, kendini fazla önemseyen, heyecanlı ve çocuksu bir karakterdir. Genelde Michael'la aynı kafada olan Andy, Dwight'la hep bir yarış halindedir ayrıca öfke sorunları da vardır.
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