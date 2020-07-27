Cep telefonu şarj olmuyor sorununa karşı 7 çözüm önerisi

Bu makalede 'Cep telefonu şarj olmuyor' sorununa karşı 7 çözüm önerisini inceledik. Android'li telefonunuzu şarja taktınız ama bir türlü şarj olmuyor... Hemen servisin yolunu tutmak yerine, önce bunları denemenizde yarar var.