Cep telefonu şarj olmuyor sorununa karşı 7 çözüm önerisi

Bu makalede 'Cep telefonu şarj olmuyor' sorununa karşı 7 çözüm önerisini inceledik. Android'li telefonunuzu şarja taktınız ama bir türlü şarj olmuyor... Hemen servisin yolunu tutmak yerine, önce bunları denemenizde yarar var.

Telefon Şarj Olmuyorsa Önce Bunları Deneyin

'Cep telefonu şarj olmuyor' sorunu telefon kullanıcılarının sıklıkla karşılaşabildiği sorunlar arasında. Peki, ne yapılabilir? İşte 'Cep Telefonum Şarj Olmuyor' diyenler için 7 çözüm önerisi:

Telefonun şarj olurken hangi süreçlerden geçtiğiyle muhtemelen ilgilenmiyorsunuz, kabloyu taktıktan ve ses tonunu duyduktan sonra cihazı kendi haline bırakıyorsunuz. Ancak bazen telefonlar, çeşitli nedenlerle şarj olmayabiliyor. Şarj olmayan her telefon, telefondan kaynaklı bir sorun olduğu anlamına gelmez. Böyle bir durumda hemen bir servis merkezine koşmadan önce yapabilecekleriniz var.

İşte şarj olmayan telefonunuzda deneyebileceğiniz birkaç çözüm önerisi;

  • Telefonu baştan başlatın
  • Güvenli modda şarj etmeyi deneyin
  • Farklı kablo/priz/adaptör deneyin
  • Yazılımsal bir sorun olmadığından emin olun
  • Şarj portunu temizleyin
  • Kablosuz şarjı deneyin
  • Şarj girişinin kuru olmasına dikkat edin

1. Telefonu Baştan Başlatın

Sorunları çözmeye başlamadan önce ilk adımınız, yeniden başlatmak olmalı. Güç düğmesini basılı tutun ve yeniden başlat seçeneğini kullanın. Şarj işlevi geri gelirse, üçüncü parti uygulamaları gözden geçirin ve güvenmediğiniz uygulamaları kaldırın.

2. Güvenli Modda Şarj Etmeyi Deneyin

Güvenli mod, telefonunuzu sadece orijinal yazılımıyla çalışmaya kısıtlar. Üçüncü parti uygulamalar, güvenli modda çalışmayacağından, sorunun kaynağının uygulamalar olup olmadığını bu şekilde anlayabilirsiniz.

Yeni Android'li cihazların çoğunda güvenli moda geçmek için güç düğmesini basılı tutun, çıkan ekranda gücü kapat düğmesini basılı tutun. Onay verdikten sonra telefonunuz, güvenli modda başlayacaktır.

Güvenli moddan çıkmak için aynı yolu izleyin, ancak yeniden başlat seçeneğini kullanın.

3. Farklı Kablo / Priz / Adaptör Deneyin

Şarj sorununun kaynağı, telleri kopan bir kablo, bozulan adaptör ve hatta elektriği iletmeyen priz olabilir. Bu nedenle farklı bir kablo, adaptör ve güç kaynağından şarj etmeyi deneyin. Kablonun çalışıp çalışmadığını, telefonu USB'den PC'nize bağlayarak test edebilirsiniz.

Telefon PC'den şarj oluyorsa, sorun elektrik prizinde veya şarj adaptöründe demektir. Sorun adaptörde ise, orijinal bir adaptör almanızı veya güvenilir bir üçüncü parti üreticiyi tercih etmenizi öneriyoruz. Taklit ürünler tehlikeli olabildiğinden bunlardan uzak durun.

4. Yazılımsal Bir Sorun Olmadığından Emin Olun

Şarj simgesinin çıkmaması, mobil işletim sistemlerinde rastlanan bir durum. Ampere uygulamasını yükleyerek telefonun ne kadar şarj veya deşarj olduğunu görebilirsiniz. Sorun işletim sisteminin simgeyi göstermemesi ise, bir güncelleme gelmesini bekleyebilir veya telefonu sıfırlamayı deneyebilirsiniz.

5. Şarj Portunu Temizleyin

Şarj bağlantısı, toza maruz kaldığından ve sıkça takılıp çıkarıldığından telefonun en savunmasız noktalarından bir tanesi. Şarj portuna yakından bakın ve içerisinde kir veya başka bir nesnenin olup olmadığını kontrol edin. Burada temizlik yaparken dikkatli olmaya özen gösterin.

6. Kablosuz şarjı deneyin

Eğer telefonunuz kablosuz şarjı destekliyorsa, bu özelliği denemenizde fayda var. Telefon kablosuz olarak şarj edilebiliyorsa, bu durumda sorunun şarj kablosundan ya da şarj girişinden kaynaklandığını kesinleştirmiş olursunuz. Böyle bir durumda öncelikle, yukarıda da söylediğimiz gibi farklı bir kablo deneyin ve girişlerin temiz olduğundan emin olun. Aksi halde, servis yolu göründü demektir.

7. Şarj girişinin kuru olmasına dikkat edin

Telefonunuz suya karşı dayanıklı da olsa, eğer bir şekilde suya maruz kaldıysa, şarj girişinin kuruması biraz zaman alabilir. Böyle bir durumda, cihazın şarj edilmesi de çoğu zaman mümkün olmayacaktır. Bu yüzden, şarj kablosunu takmadan önce, şarj girişinin kuru olmasına dikkat edin. Eğer kuru değilse, kurumasını bekleyip bir kez daha deneyin. 

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
29 Temmuz 2020 BİM aktüel kataloğunda Drone, Dijitsu TV, Bluetooth Hoparlör ve birçok ürün...
30 Temmuz 2020 A101 aktüel kataloğunda Samsung TV, Honor cep telefonu sürprizi
Atiye 2. sezon ne zaman, tarih belli oldu mu? Atiye 3. sezon çekimleri başladı
Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, hangi kanalda? Gözler Türkiye Kupası final maçında
Günün En çok Okunanları
Apple'ın Başı, Teknoloji Kopyalamaktan Bir Kez Daha Derde Girdi
Geleceğin iPhone'ları, Samsung ve Huawei'yi Kendi Silahıyla Vurabilir
Picasso'nun "Gizlediği" Eseri, X-Işınları ile Ortaya Çıkartıldı
YKS sonuçları açıklandı... Birinciler hangi illerden çıktı?
Apple'ın sonbahar etkinliğinde tanıtılacak ürünler internete sızdırıldı!

 

 