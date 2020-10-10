Çernobil'de bulundu: Kuş kadar büyük bir kelebek görüldü!

Ukrayna'nın Çernobil kentinde kuş kadar büyük bir kelebek görüldü. Bu kelebek, kanat boyunun 110 milimetreye kadar ulaşabildiği nadir kelebek türlerinden biri olma özelliği taşıyor.

Çernobil'de bulundu: Kuş kadar büyük bir kelebek!

Ukrayna'nın Çernobil radyasyon ve ekolojik biyosfer rezervinde, bir kuş kadar büyük kelebek bulundu. Kelebeğin görüntüleri Çernobil radyasyon ve ekolojik biyosfer rezervi uzmanlarının Facebook sayfasından paylaşıldı.

Ukrayna ve Avrupa'da Yaşayan En Büyük Kelebek Türlerinden

Görüntülerde mavi kurdele kelebeğinin (Catocala fraxini) uzmanlara doğru uçtuğu görüldü. Uzmanların açıklamasına göre bu kelebek türü, Ukrayna ve Avrupa'da yaşayan ve kanat boyunun 110 mm kadar ulaşabildiği en büyük kelebek türlerinden biri.

Mavi Kurdele Kelebeği

Geceleri aktif olan mavi kurdele kelebeği ışığa doğru uçar. Uzmanlar, yağmurların durmasının ardından kelebeği en sevdiği ağaç olan kavak ağacına bırakacaklarını ifade etti.

Kelebek Ukrayna'da savunmasız bir tür olarak sınıflandırıldı. Catocala fraxini, Ukrayna ve genel olarak Avrupa'da yaşayan kelebeklerin en büyük türlerden biridir. Ön kanadının uzunluğu 45 mm'ye, kanat açıklığı ise uçuş sırasında 110 milimetreye kadar ulaşabilir.

Radyasyon ve Ekolojik Biyosfer Rezervi

Çernobil'in Radyasyon ve Ekolojik Biyosfer Rezervi, bölgedeki benzersiz flora ve faunayı korumak, ekolojik araştırmalar yapmak ve radyasyonla kirlenmiş arazileri iyileştirmek için 2016 yılında Çernobil dışlama bölgesinde kuruldu.

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