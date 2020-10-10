Çernobil'de bulundu: Kuş kadar büyük bir kelebek görüldü!

Ukrayna'nın Çernobil kentinde kuş kadar büyük bir kelebek görüldü. Bu kelebek, kanat boyunun 110 milimetreye kadar ulaşabildiği nadir kelebek türlerinden biri olma özelliği taşıyor.