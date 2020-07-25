Çernobil'deki mantarlar uzaya gidiyor! Astronotları koruduğu keşfedildi!

Mars'a giden astronotların karşı karşıya oldukları en büyük zorluklardan biri ölümcül kozmik ışınlar. Bazı üniversitelerdeki bilim insanları, bu soruna olağandışı bir çözümün etkili olabileceğini ifade ediyor.
Bilim insanlarına göre, Çernobil Nükleer Santrali'nin yakınında büyüyen radyasyon emici mantarlarda kalkanlar oluşturmak mümkün.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Test Edildi
'Cryptococcus neoformans' adlı mantar türü, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) da bazı test edildi ve mantar, ISS'e gelen kozmik ışınların %2'lik kısmını emerek bloke etmeyi başardı. Mantarın kozmik ışınları engelleyebileceği, gelecekte güvenli uzay yolculuğu için umut verdiği bildirildi.
Bloke Edebiliyor, Emebiliyor
Geçtiğimiz hafta çevrimiçi olarak paylaşılan ISS çalışmasının arkasındaki isimler olan Johns Hopkins Üniversitesi'nden ve Stanford'dan bilim adamları, Cryptococcus neoformans mantarının bir örneğinin, o sırada çarpan kozmik ışınların yüzde ikisini bloke edebildiğini ve emebildiğini buldu.
Bu sonuç astronotları korumak için yeterli değil, ancak söz konusu örnek mantarın test edildiği alan sadece iki milimetre kalınlığındaydı. Bilim adamları, sadece 21 santimetre kalınlığında bir tabakanın gelecekteki Mars yerleşimcilerini güvende tutmak için yeterli olacağını söylüyor.
"Kendi Kendini Onarabilir, Çoğalabilir, Yeniden Büyüyebilir"
Stanford araştırmacısı ve çalışma yazarı Nils Averesch New Scientist'e konu ile ilgili şunları söyledi: "Mantarı harika yapan şey, başlamak için sadece birkaç grama ihtiyaç duymanızdır. Kendini çoğaltır ve kendi kendini iyileştirir, bu nedenle radyasyon kalkanına önemli ölçüde zarar veren bir güneş patlaması olsa bile, birkaç gün içinde yeniden büyüyebilir."
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