CES 2022'ye Katılmayacağını Açıklayan Devlere Microsoft da Eklendi!

CES 2022'nin COVID-19 pandemisinden bu yana ilk yüz yüze yapılacak teknoloji fuarı olmasını beklerken, pek çok dev şirketin katılmayacağını açıklaması işin tadını bir hayli kaçırdı ve kaçırmaya da devam ediyor. Google'ın, Amazon'un ve daha pek çoğunun ardından, şimdi de Microsoft fuara katılmayacağını duyurdu. Şirket 'yüz yüze' katılım sağlamayacak olsa da, sanal bir sunum bekleyebiliriz.
CES gibi etkinliklerin asıl odak noktası, teknoloji basının çok sayıda ürün lansmanına katılması ve incelemeler ve izlenimler sunabiliyor olması. Dijital lansmanlarda ise ürünleri fiziksel olarak görüp dokunma şansımız yok; bu da ne kadar iyi olduklarını göremeyeceğimiz anlamına geliyor.
Microsoft, fuardan çekilme nedeninin 'hızla artan COVID-19 tehdidi" olduğunu belirtti ve bunun sürpriz olmadığı kesin.
2 Ocak 2022'de başlaması planlanan etkinliğe pek çok basın kuruluşunun da fiziksel katılım sağlamayacağı biliniyor.
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