CES 2022'ye Katılmayacağını Açıklayan Devlere Microsoft da Eklendi!

COVID-19 ve Omicron varyantı nedeniyle CES 2022'ye katılmayacağını açıklayan teknoloji devlerine bir dev daha eklendi. Microsoft da, fuara katılmayacağını resmi olarak açıkladı.