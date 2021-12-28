CES 2022'ye Katılmayacağını Açıklayan Devlere Microsoft da Eklendi!

COVID-19 ve Omicron varyantı nedeniyle CES 2022'ye katılmayacağını açıklayan teknoloji devlerine bir dev daha eklendi. Microsoft da, fuara katılmayacağını resmi olarak açıkladı.

Microsoft da CES 2022'ye "hayır" dedi

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