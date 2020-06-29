Christopher Nolan'ın yeni filmi Tenet ikinci kez ertelendi! İşte yeni tarih

Christopher Nolan'ın yeni filmi Tenet için ikinci kez erteleme kararı alındı. Yapımcı stüdyo Warner Bros tarafından yapılan açıklamaya göre filmin 31 Temmuz'daki vizyon tarihi iki hafta daha ertelenerek 12 Ağustos'a çekildi. Peki Christopher Nolan'ın yeni filmi Tenet'in konusu nedir?