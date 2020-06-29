Christopher Nolan'ın yeni filmi Tenet ikinci kez ertelendi! İşte yeni tarih

Christopher Nolan'ın yeni filmi Tenet için ikinci kez erteleme kararı alındı. Yapımcı stüdyo Warner Bros tarafından yapılan açıklamaya göre filmin 31 Temmuz'daki vizyon tarihi iki hafta daha ertelenerek 12 Ağustos'a çekildi. Peki Christopher Nolan'ın yeni filmi Tenet'in konusu nedir?

Christopher Nolan'ın yeni filmi Tenet ikinci kez ertelendi! İşte yeni tarih

The Dark Knight, The Prestige, Dunkirk gibi unutulmayan filmlerinin yönetmeni Christopher Nolan yeni bir filme imza atıyor. Tenet ismindeki yeni film tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebi ile 17 Temmuz'a ertelenmişti. Yapımcı stüdyo Warner Bros tarafından yapılan açıklamaya göre film ikinci kez ertelendi.

TENET FİLMİ NE ZAMAN VİZYONDA?

Warner Bros geçtiğimiz günlerde filmin vizyon tarihini 17 Temmuz'a ertelemişti. Koronavirüs salgını nedeni ile ertelenen film, bu duyurunun ardından bir kez daha ertelendi. Yeni ertelemeyle birlikte filmin yeni vizyon tarihi 12 Ağustos 2020 oldu.

İŞTE TENET FİLMİ FRAGMANI

TENET - NEW TRAILERTENET - NEW TRAILER
From Director Christopher Nolan. #TENET, coming to theaters 8.12.20. Watch the new trailer now. ----------------- #TENET ----------------- John David Washington is the new Protagonist in Christopher Nolan’s original sci-fi action spectacle “Tenet.” Armed with only one word—Tenet—and fighting for the survival of the entire world, the Protagonist journeys through a twilight world of international espionage on a mission that will unfold in something beyond real time. Not time travel. Inversion. The international cast of “Tenet” also includes Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, with Michael Caine and Kenneth Branagh. Nolan wrote and directed the film, utilizing a mixture of IMAX® and 70mm film to bring the story to the screen. “Tenet” is produced by Emma Thomas and Nolan. Thomas Hayslip served as executive producer. Nolan’s behind-the-scenes creative team included director of photography Hoyte van Hoytema, production designer Nathan Crowley, editor Jennifer Lame, costume designer Jeffrey Kurland, visual effects supervisor Andrew Jackson, and special effects supervisor Scott Fisher. The score is composed by Ludwig Göransson. “Tenet” was filmed on location across seven countries. Warner Bros. Pictures presents a Syncopy Production, a Film by Christopher Nolan, “Tenet.” Warner Bros. Pictures is distributing “Tenet” worldwide and has slated the film for a July 17, 2020 release.


TENET FİLMİ KONUSU NEDİR?

Nolan'ın yeni filmi uluslararası bir casusluk hikâyesine odaklanan epik bir aksiyon filmi. Filmde bir nükleer savaşı engellemek üzerine olabileceği belirtilirrken; bu nükleer savaşın çoktan yaşanmış olabileceğini ve karakterlerin olayların tekrar yaşanmasını engellemek adına zaman yolculuğuna çıkacakları düşünülüyor.

TENET FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmde, Robert Pattinson ve John David Washington'a, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson ve Kenneth Branagh gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

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