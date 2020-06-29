Christopher Nolan'ın yeni filmi Tenet ikinci kez ertelendi! İşte yeni tarih

The Dark Knight, The Prestige, Dunkirk gibi unutulmayan filmlerinin yönetmeni Christopher Nolan yeni bir filme imza atıyor. Tenet ismindeki yeni film tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebi ile 17 Temmuz'a ertelenmişti. Yapımcı stüdyo Warner Bros tarafından yapılan açıklamaya göre film ikinci kez ertelendi.
TENET FİLMİ NE ZAMAN VİZYONDA?
Warner Bros geçtiğimiz günlerde filmin vizyon tarihini 17 Temmuz'a ertelemişti. Koronavirüs salgını nedeni ile ertelenen film, bu duyurunun ardından bir kez daha ertelendi. Yeni ertelemeyle birlikte filmin yeni vizyon tarihi 12 Ağustos 2020 oldu.
İŞTE TENET FİLMİ FRAGMANI
TENET FİLMİ KONUSU NEDİR?
Nolan'ın yeni filmi uluslararası bir casusluk hikâyesine odaklanan epik bir aksiyon filmi. Filmde bir nükleer savaşı engellemek üzerine olabileceği belirtilirrken; bu nükleer savaşın çoktan yaşanmış olabileceğini ve karakterlerin olayların tekrar yaşanmasını engellemek adına zaman yolculuğuna çıkacakları düşünülüyor.
TENET FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Filmde, Robert Pattinson ve John David Washington'a, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson ve Kenneth Branagh gibi başarılı isimler eşlik ediyor.
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