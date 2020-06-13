Tüm zamanların en iyi filmleri! IMDb puanı en yüksek 25 film! IMDb Top 25!

Koronavirüs nedeniyle artık evlerde daha fazla vakit geçiriyoruz. Bu dönemde film izleme oranları da arttı. Film önerileri için araştırılma yapıldığında IMDb puanı da önemli bir kriter. Biz de IMDb puanı yüksek; mutlaka izlemeniz gereken 25 filmi listeledik...