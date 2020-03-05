Chrome'dan Arka Planda Video için Yeni İşlev

Chrome'un yeni medya kontrol işlevi, ziyaret ettiğiniz web sayfalarında çalan müzik ve videoları yönetmeyi kolay bir hale getirmişti. Bunun için Chrome'un araç çubuğundaki küçük düğmeyi kullanmanız yetiyordu.
Şimdi ise Google, çalışırken arka planda video yürütmeyi sevenlere yönelik bir işlev üzerinde çalışıyor. Firma, "resim içinde resim" moduna ulaşmanızı kolaylaştıracak medya düğmelerini test ediyor. Düğme, Chrome'a yeni bir işlev eklemek yerine mevcut seçeneğe ulaşmayı kolaylaştırıyor. Resim içinde resim modunu şu anda kullanmak için çalan bir videoya sağ tıklamanız ve ilgili seçeneğe tıklamanız gerekiyor. YouTube gibi kendi menüsünü sunan sitelerde, doğru menüyü görebilmek için iki kez sağ tıklamanız gerekiyor. Chrome Canary yapılarında görünen yeni düğme, bu işleve ulaşmayı kolaylaştırıyor.
Düğme, Google'ın kendi tarayıcı eklentilerini Chrome'a ekleme girişimlerinin bir parçası ve Google'ın Picture-in-Picture eklentisi, beklenen düğme ile aynı işlevi sunuyor gibi görünüyor.
Diğer medya kontrolleriyle aynı yerde sunulacak olan işlev, Chrome kullanıcıları tarafından memnuniyetle karşılanacak gibi görünüyor.
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