Death Stranding'in PC Sürümü Ne Zaman Gelecek? İşte Beklenen Tarih!

Bir süredir PlayStation 4 için özel olan Death Stranding'in PC'ye de geleceğini zaten biliyoruz. Peki ama ne zaman? İşte beklenen tarih ve bizleri bekleyen sürprizler...

  • Levent Öztürk
İşte Death Stranding'in PC sürümü çıkış tarihi

Geçtiğimiz yılın sonlarında, PS4'te fırtınalar estiren oyun Death Stranding'in PC'ye geleceği resmi olarak duyurulmuştu ve artık, daha önce öğrenilen zaman aralığıyla uyumlu bir yayım tarihi de sunulmuş durumda. Oyunun PC platformundaki hayranlarının halen birkaç ay beklemeleri gerekecek ancak Death Stranding, bu yıl 2 Haziran tarihinde hem Steam hem de Epic Games Store ile PC'ye ulaşacak.

Oyun mağazaları arasındaki bölünmenin çok satan oyunlar söz konusu olduğunda daha da belirgin olduğu düşünülürse, her iki mağazada da satışın gerçekleştirilecek olması muhtemelen pek çok oyuncuyu memnun edecektir.

DEATH STRANDING PC Release Date Trailer [ESRB]DEATH STRANDING PC Release Date Trailer [ESRB]
505 Games and Kojima Productions are thrilled to announce that DEATH STRANDING will launch simultaneously on the Epic Games Store and Steam on June 2, 2020. What’s more, the PC edition of DEATH STRANDING will also feature the following: • Photo Mode • High frame rate • Ultra-wide monitor support • Content from Valve’s iconic franchise, Half-Life Purchase DEATH STRANDING on launch day to get the following: • Selections from ‘The Art of DEATH STRANDING’ digital art book (by Titan Books) • Death Stranding Original Score Expanded Edition by Ludvig Forsell (including 10 unreleased tracks) • Chiral gold and omnireflector Ludens Mask sunglasses • Gold and silver power skeleton • Gold and silver all-terrain skeleton • Gold and silver armour plate (LV2) Pre-purchase DEATH STRANDING to receive the above and a bunch of additional items. • DEATH STRANDING HD wallpapers • Chiral gold and omnireflector SAM sunglasses • Chiral gold and omnireflector cap • Gold and silver speed skeleton • Gold and silver armour plate For more information and to pre-purchase - One final thing… To celebrate the launch of the new PC DEATH STRANDING website, a selection of mobile wallpapers and ringtones will be available to download for free! For behind the scenes details on all of 505's games, head to the official 505 Games Blog: Facebook: Twitter:

İlginç bir şekilde Death Stranding, Half-Life dünyasının parçalarını içermesi ile beraber bazı özel Valve içeriği ile birlikte sunulacak. Tanıtım videosunda ana karakter Sam Bridges'ı, Half-Life: Alyx'te yer alacak olan bir çift Gravity Gloves (Yerçekimi Eldiveni) ile hazırlanırken başının arka kısmında bir Valve (vana) kolu ile görebiliyoruz. Ayrıca tanıtım videosu, Sam'in artık simgeleşmiş bir "head-crab" şapkasını denemesi ile sona eriyor.

Belki de daha ilginci, bu Valve içeriği Steam'e özel gibi gözükmüyor. Epic Game Store üzerindeki Death Stranding ürün girdisi de Half-Life içeriğinden bahsediyor.

PC için Death Stranding, bahsi geçen geçiş içeriğinin yanı sıra bazı diğer iyileştirmelere de sahip olacak. Yüksek kare oranları (frame rate) ve ultra-geniş ekran desteği ile PC oyuncularının oyundan daha fazla keyif almaları mümkün olacak. Ayrıca gelişmiş bir Fotoğraf Modu (Photo Mode) ile de oyun içerisindeki anlar yakalanabilecek.

Death Standing'in 8 Kasım 2019 tarihinde PS4'e özel olarak sunulduğu düşünülürse, PC sürümünün bu kadar çabuk gelmesinin etkileyici olduğu söylenebilir. Red Dead Redemption 2 ve Grand Theft Auto V gibi diğer pek çok oyunun konsoldan PC'ye geçişi çok daha uzun sürmüştü

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