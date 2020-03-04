Death Stranding'in PC Sürümü Ne Zaman Gelecek? İşte Beklenen Tarih!

Geçtiğimiz yılın sonlarında, PS4'te fırtınalar estiren oyun Death Stranding'in PC'ye geleceği resmi olarak duyurulmuştu ve artık, daha önce öğrenilen zaman aralığıyla uyumlu bir yayım tarihi de sunulmuş durumda. Oyunun PC platformundaki hayranlarının halen birkaç ay beklemeleri gerekecek ancak Death Stranding, bu yıl 2 Haziran tarihinde hem Steam hem de Epic Games Store ile PC'ye ulaşacak.
Oyun mağazaları arasındaki bölünmenin çok satan oyunlar söz konusu olduğunda daha da belirgin olduğu düşünülürse, her iki mağazada da satışın gerçekleştirilecek olması muhtemelen pek çok oyuncuyu memnun edecektir.
İlginç bir şekilde Death Stranding, Half-Life dünyasının parçalarını içermesi ile beraber bazı özel Valve içeriği ile birlikte sunulacak. Tanıtım videosunda ana karakter Sam Bridges'ı, Half-Life: Alyx'te yer alacak olan bir çift Gravity Gloves (Yerçekimi Eldiveni) ile hazırlanırken başının arka kısmında bir Valve (vana) kolu ile görebiliyoruz. Ayrıca tanıtım videosu, Sam'in artık simgeleşmiş bir "head-crab" şapkasını denemesi ile sona eriyor.
Belki de daha ilginci, bu Valve içeriği Steam'e özel gibi gözükmüyor. Epic Game Store üzerindeki Death Stranding ürün girdisi de Half-Life içeriğinden bahsediyor.
PC için Death Stranding, bahsi geçen geçiş içeriğinin yanı sıra bazı diğer iyileştirmelere de sahip olacak. Yüksek kare oranları (frame rate) ve ultra-geniş ekran desteği ile PC oyuncularının oyundan daha fazla keyif almaları mümkün olacak. Ayrıca gelişmiş bir Fotoğraf Modu (Photo Mode) ile de oyun içerisindeki anlar yakalanabilecek.
Death Standing'in 8 Kasım 2019 tarihinde PS4'e özel olarak sunulduğu düşünülürse, PC sürümünün bu kadar çabuk gelmesinin etkileyici olduğu söylenebilir. Red Dead Redemption 2 ve Grand Theft Auto V gibi diğer pek çok oyunun konsoldan PC'ye geçişi çok daha uzun sürmüştü
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