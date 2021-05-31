Chrome'a Hız Dopingi: Google'ın Güncellemesi, Chrome'un Hızını Artırıyor!

2008'de ortaya çıkmasından bu yana hız, Google'ın Chrome'u mevcut en iyi tarayıcılardan biri yapmak için odaklandığı güvenlik, kararlılık ve basitliğin yanı sıra dört temel ilkeden biri olmuştur. V8 JavaScript derleyicisi, hemen hemen her web sitesinde bulunan JavaScript'i aldığı ve Chrome'da gezinirken çalıştırdığı için bu çabaların önemli bir parçasıdır. Aslında, Chrome'da kullanılan V8 motoru, her gün 78 yıldan daha uzun bir süreye denk JavaScript kodu yürütür.
Ancak şimdi, Chromium Blog'daki yeni bir gönderiye göre, V8 motorundaki iyileştirmeler Google'ın tarayıcısında yüzde 23'e kadar daha hızlı performans sunmasına imkan tanıyor. Yeni Sparkplug derleyicisinin kısa süre önce sunulması ve M91 Chrome'daki kısa yerleşik çağrılar sayesinde, Google'ın tarayıcısı her gün kullanıcının CPU zamanında 17 yıldan daha uzun bir süre tasarruf sağlıyor.
Sparkplug, maksimum performans için kodu optimize eden yeni bir JavaScript derleyicisi ve kısa yerleşik çağrılar, işlevleri çağırırken dolaylı atlamaları önlemek için Google'ın oluşturulan kodu bellekte nereye koyduğunu optimize ediyor.
V8 motoru, JavaScript'i yürütmek için birden çok derleyici kullanır ve üç yıl önce Google, Ignition ve Turbofan'dan oluşan yeni bir iki katmanlı derleyici sistemi başlattı.
Ignition, JavaScript'i olabildiğince az gecikmeyle çalıştırmaya başlayan bir byte kodu çevirmeniyken, Turbofan, JavaScript yürütmesi sırasında toplanan bilgileri kullanarak yüksek performanslı makine kodu üreten bir optimize edici derleyici. Ancak sonuç olarak Turbofan, Ignition'ın byte kodu derleyicisinden daha yavaş başlar. Bu nedenle Google, JavaScript kodunu yürütürken toplanan bilgilere bağımlı kalmadan yerel makine kodu oluşturarak ikisi arasında bir denge sağlayan Sparkplug'ı sundu.
Kısa yerleşikler ise V8 motorunun oluşturulan kodun belleğindeki konumu optimize etmek için kullandığı bir mekanizmadır. V8, JavaScript'ten CPU'ya özel kod ürettiğinde, bu kod bellekte düzenlenir ve sık sık ortak rutinleri işlemek için küçük kod parçacıkları olan yerleşik işlevleri çağırır.
Ancak bazı CPU'lar için, oluşturulan koddan daha uzakta olan işlevleri çağırmak, CPU'nun dahili optimizasyonlarının başarısız olmasına neden olabilir. Bunu düzeltmek için Chrome, yerleşik işlevleri, oluşturulan kodla aynı bellek bölgesine kopyalar ve bu, özellikle Apple'ın yeni M1 çiplerinde büyük bir fark yaratıyor.
Artık tarayıcılarda her zamankinden daha fazla iş yapıldığından, Google'ın Chrome'da yaptığı değişiklikler kesinlikle kullanıcılara zaman kazandırmaya ve hatta belki de üretkenliklerini artırmaya yardımcı olacaktır...
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