"Çift Başlı" Uygun Fiyatlı Kablosuz Fare: Inca IWM-551 İncelemesi

Pek tabii kablosuz fareler arasında çok sayıda seçenek var, ancak kriter özellikle uygun fiyat olarak değerlendirildiğinde bu seçenekler daralıyor ve aralarından iyi bir seçim yapmak da o denli zorlaşıyor. Zira hem kablosuz olsun hem uygun fiyatlı olsun derken elbette performansı ve ergonomiyi de gözden çıkartmamak lazım. Inca'nın IWM-551 ismini verdiği mouse'u da bu 4 kulvardaki iddiasıyla beraber elimizin altına geliyor.
Inca IWM-551, kablosuz bir fare, ancak bu konuda yenilikçi davranıyor ve kutu içeriğinde çift başlık, yani 2 adet USB alıcıya yer veriyor. Bunlardan biri tam boyutlu bir USB şeklinde olurken, bir diğeri ise artık yeni dizüstü bilgisayarlarda ve hatta tabletlerde de kullanılabilemesi için USB-C şeklinde bulunuyor. Böylece tercihine göre rahatlıkla bu fareyi tanıtabiliyorsunuz.
2.4 GHz radyo frekansı kullanarak kablosuz bağlantı sağlayabilen Inca IWM-551, böylece 10 ila 15 metreye kadar menzil mesafesine sahip. Cihazın kabloyla tek teması ise, şarj olması gerektiği zamanlarda oluyor. Ön tarafında bir microUSB girişi bulunuyor. Buraya kutu içeriğinden çıkan şarj kablosunu bağlayarak fareyi şarj edebiliyorsunuz. Bu arada Inca IWM-551, 400 mAh kapasitesinde bir batarya içeriyor. Bu batarya ile etkin bir kullanımla yaklaşık 100 saat kadar kesintisiz çalışma sağlayabiliyor. Bu arada şarj süresinin de 3-4 saat aldığını belirtelim.
Inca IWM-551, kablosuz tasarıma sahip olmasının yanında tasarım anlayışı olarak da ergonomik özellikleri benimsiyor. Tam avuç içini dolduracak yapıda tasarlanan cihaz, böylece tok bir kullanım isteyenlere hitap ediyor. Sağ el kullanımına uygun olarak geliştirilen farede, başparmak için özel bir bölüm de hazırlanmış. Bu sayede eliniz zemine temas etmeden rahat kaydırma yapabiliyorsunuz.
Yine hemen başparmak üzerine 2 adet kısayol tuşu yerleştirilmiş. Bunlarla sayfalar arasında ileri ve geri hareket edebiliyorsunuz. Farenin toplam tuş sayısı ise 6 adet. Sağ ve sol kliklerin yanında kaydırma tekerleği ve DPI değiştirme butonu ile bu sayı tamamlanıyor.
Bu arada Inca IWM-551'in renkli ışıklandırmalı bir yapıda olduğunu da söyleyelim. Geometrik desenlerin yer verildiği cihazda, ışıklandırmayı isterseniz farenin altında bulunan anahtar yardımıyla kapatabiliyorsunuz.
Inca IWM-551, 1600 DPI çözünürlüğüne kadar destek sağlayabiliyor. DPI seviyesini 800, 1200 ve 1600 şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Bir mouse pad üzerindeki kullanımı yeterli seviyede, ancak daha kaygan zeminlerde kuşkusuz sapmada bulunabiliyor.
Cihazın kullanımında ve performansında sınıfı dahilinde problem yok, fakat kaydırma tekerleğinde ikiye bölündük. Kaydırma tekerleğinin dirençli bir yapıya sahip olması amaçlanmış, bu da sayfaları kaydırırken daha isabetli ilerlemenizi sağlıyor, ancak çıkardığı sürtünme sesi kimileri için can sıkıcı olabilir. Öte yandan sağ ve sol kliklerin mesafesinin de oldukça az olduğunu belirtelim. Bu da yine tuşlarda biraz boşluk isteyenler için bir problem, fakat öte yandan bu tür kullanımı benimseyenler de var tabii. Zira bu şekilde tuşlar sessiz davranabiliyor ki, Inca IWM-551'in klik tuşları bir hayli sessiz. O anlamda bu, cihaz için önemli bir ayrım noktası.
Sonuç
Sonuç olarak Inca IWM-551 ergonomik özellikler arayan, ışıklandırmalı yapıda olan ve uygun fiyata kablosuz bir fare arayanlar için ideal modellerden biri oluyor. Cihazın fiyatı da 100 TL civarında. Bu kategoride rahatlıkla tercih edilebilir. Bahsettiğimiz yönde eksiklikleri de var, onları da göz ardı etmemek lazım pek tabii.
CHIP Online Notu: %80
+ Ergonomik tasarım
+ Çift bağlantı desteği
+ Kablosuz kullanım
+ Işıklandırmalı yapı
+ Uygun performans
+ Sessiz tuş tasarımı
- Kaydırma tekerleği
Kimler Almalı?
Inca IWM-551, uygun fiyata kablosuz fare arayanlar tarafından listeye alılabilir.
Alternatif
Inca IWM-551'e farklı alternatifler olarak Microsoft Mobile 1850, Asus WT425 ve Inca IWM-237R modellerini de değerlendirebilirsiniz.
Teknik Detaylar
- Bağlantı USB-A, USB-C
- DPI 1600 dpi
- Tuş 6 adet
- Kablosuz Çalışma Mesafesi 10-15 metre
- Pil Ömrü Yaklaşık 100 saat
- Şarj Süresi 3 - 4 saat
- Batarya 400 mAh
- Boyutlar 45 x 76 x 121 mm
- Ağırlık 99 gr.
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