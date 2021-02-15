"Çift Başlı" Uygun Fiyatlı Kablosuz Fare: Inca IWM-551 İncelemesi

Uygun fiyata kablosuz bağlantı desteği sağlayan fare arıyorsanız, Inca IWM-551, "çift başlı" kablosuz bağlantı desteği ile fark yaratıyor. Uygun fiyatlı olması da cabası. Peki, özellikleri ve performansı nasıl, kimler satın almalı? İşte Inca IWM-551 incelemesi.