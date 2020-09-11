Çin'den burun spreyi formundaki Covid-19 aşı adayına onay geldi!

Çin'de başlayıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs için aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çin Ulusal Tıp Ürünleri İdaresi, Hong Kong Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen burun spreyi formundaki Covid-19 aşı adayının birinci aşama klinik denemelerine onay verdi.
DENEMEYE 100 GÖNÜLLÜ ALINACAK
"Clinical Trials Arena" internet sitesinde yer alan habere göre, Beijing Wantai ilaç şirketi ve Ximamen Üniversitesi iş birliğinde yürütülecek denemeye 100 sağlıklı gönüllünün katılması planlanıyor.
Hong Kong Üniversitesi, Xiamen Üniversitesi ve Beijing Wantai Biyolojik Eczane ile işbirliği içinde aşıyı geliştirdi.
Araştırmacılara göre, burun spreyi aşısı, bağışıklık tepkisini harekete geçirmek için solunum virüslerinin doğal enfeksiyon yolunu tetiklemek üzere tasarlandı.
AŞININ HEM İNFLUENZA'DAN HEM DE COVİD-19'DAN KORUMASI BEKLENİYOR
Aşının, H1N1, H3N2 ve B dahil olmak üzere influenza virüslerinden de oluşması halinde, influenza ve Covid-19'a karşı çifte koruma sağlayabileceği beklenmektedir.
Ekimde başlaması planlanan denemelerin ikinci ve üçüncü safhalarıyla birlikte en az bir yıl süreceği tahmin ediliyor.
Araştırmacılar, hafif burun tıkanıklığı veya burun akıntısı dışında yan etkiler beklemiyor.
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