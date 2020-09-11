Çin'den burun spreyi formundaki Covid-19 aşı adayına onay geldi!

Çin, Hong Kong Üniversitesi liderliğindeki bir araştırma ekibi tarafından geliştirilen, burun spreyi formundaki Covid-19 aşı adayının insanlarda klinik denemelerini yürütmek için onay verdi. Spreyin vücutta bağışıklık uyandırması amaçlanıyor...