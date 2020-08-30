Koronavirüs ile üşütmeyi ayırt etmenin yolları! Arada 7 fark var!

Sonbahar mevsimine girmemize çok az kala birçok kişi, aşırı sıcaklardan terleme ve klima çarpması nedeniyle ağır bir üşütme geçirebiliyor. Ancak hepimiz kendimizi kötü hissettiğimizde COVID-19 endişesi yaşamaya başlıyoruz. Acaba koronavirüs mü kaptım? Covid-19 mu oldum? Koronavirüslü müyüm?