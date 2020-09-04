DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması geldi! 2021'e kadar beklemiyoruz

Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde süren koronavirüs aşısı çalışmaları ile ilgili açıklama yaptı. DSÖ, yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşılama çalışmalarının 2021 yılının ortalarından önce beklenmediğini ifade etti.
Koronavirüs Aşılarında Son Durum
DSÖ Sözcüsü Margaret Harris'in BM Cenevre Ofisi'ndeki basın toplantısında yaptığı açıklamada çalışmalardaki son duruma değindi. Harris, koronavirüs aşısı çalışmalarında 6-9 çalışmanın uzun yol katettiğini ve bunların Faz III klinik denemelerine girdiğini ifade etti.
"Klinik Denemeler Daha Uzun Sürmeli"
DSÖ sözcüsü açıklamalarında koronavirüs aşısının güvenliği ve etkisi konusunda titiz kontroller yapılmasının önemine işaret etti ve "Bu aşama (Faz III klinik denemeleri), daha uzun sürmeli. Çünkü, aşının gerçekten ne kadar koruyucu ve güvenli olduğunu görmemiz gerekiyor." dedi.
"2021 Ortalarına Kadar Yaygın Aşılama Görmeyi Beklemiyoruz"
Harris, aşı çalışmalarının her aşamasında güvenlik prosedürlerinin uygulanması gerektiğini ve bunun süreci uzattığını söyledi ve ekledi; "Dünya genelinde aşı üreticileri zamana karşı yarışıyor. Ancak gerçekçi zaman dilimi açısından, gelecek yılın ortasına kadar (Kovid-19 için) yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz."
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