Çin'in Büyük Rüyası: Denizin Altında Yüksek Hızlı Tren Yolu İnşa Etmek

Çin'in büyük rüyası gerçek olursa, bir kısmı denizin altında ilerleyecek, 13.000 kilometrelik dev bir yüksek hızlı tren hattı görebiliriz...