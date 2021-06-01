Çin'in Büyük Rüyası: Denizin Altında Yüksek Hızlı Tren Yolu İnşa Etmek

Çin şu anda dünyadaki en geniş ve etkileyici yüksek hızlı tren yolu ağlarından birine sahip ve daha fazlası için elinden geleni yapıyor. Tren yolu ağları ülkenin en uzak köşelerine ulaşırken, Pekin gözlerini daha ötesine çevirmiş durumda.
Bir süredir gündeme gelen haberlere göre Çin, anakara Çin'den Doğu Rusya'daki Sibirya'ya giden ve buradan, denizin altından Alaska'ya, Kanada Yukon ve British Columbia'nın kayalık tepeleri boyunca ABD'ye uzanan 13.000 kilometrelik bir yüksek hızlı tren yolu inşa etmek istiyor. Böyle ilginç bir fikrin bedeli ise 200 milyar dolar.
Bu tren yolu "Çin - Rusya - Kanada - Amerika" hattı olarak adlandırılıyor ve ticaret, turizm ve ekonomik büyüme için ulusları birbirine bağlayarak dört ülkenin tamamına yayılması planlanıyor. Bering Boğazı boyunca uzanan bu tünel, Manş Tüneli'nden dört kat daha büyük bir sualtı tüneli ve çok daha yüksek teknoloji gerektiriyor.
İlk olarak 2014'te konuşulmaya başlanan bu hat için o sırada Çin'den mühendisler, mevcut teknolojiyle mümkün olduğundan emin görünüyorlardı ve Rusya ile zaten görüşmelerde olduklarını söylemişlerdi. Ve her ne kadar bu öneri kulağa pek inandırıcı gelmese de, tamamen gerçekleştirilebilir gibi görünüyor.
2018'de Çin, Şanghay yakınlarındaki bir liman kenti olan Ningbo'dan Doğu kıyısındaki adalardan oluşan bir takımada olan Zhoushan'a ulusal çapta uzanacak dünyanın ilk sualtı hızlı tren yolunu onaylamıştı. Neredeyse tamamen yeni inşa edilecek tren yolunun 16,2 kilometrelik bir sualtı bölümü olacak. Bu hat, yüksek hızlarda ilerlemek için manyetik bir rayın üzerinde yükselen bir Maglev trenini çalıştıracak ve iddialı proje için inşaat çalışmaları devam ediyor.
Çin-Rusya-Kanada-Amerika hattındaki ilerleme hakkında çok az şey biliniyor olsa da, bazıları Ningbo-Zhoushan hattının çok daha büyük bir proje için bir tür deneme çalışması olabileceğini öne sürüyor.
Çin-Rusya-Kanada-Amerika hattının, ne kadar etkileyici olsa da, gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği halen belli değil. Projeyi eleştirenler, uçuş ve kargo gemilerinin ticaret için daha ucuz bir seçenek olduğunu ve bu hattın çok karmaşık olduğunu belirterek, teklifi ekonomik olarak gereksiz olmakla eleştiriyor.
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