Çin'in Büyük Rüyası: Denizin Altında Yüksek Hızlı Tren Yolu İnşa Etmek

Çin'in büyük rüyası gerçek olursa, bir kısmı denizin altında ilerleyecek, 13.000 kilometrelik dev bir yüksek hızlı tren hattı görebiliriz...

  • Levent Öztürk
Çin'in rüyası: Deniz altında yüksek hızlı tren!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Sevgilinizi Mutlu Edecek 5 Hediye Önerisi

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 24 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda Woger Elektrikli Scooter sürprizi
A101 27 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV'ler ve bilgisayar malzemeleri
A101 6 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV, akıllı telefon ve akıllı saat fırsatı
Seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet'ten seyahat izin belgesi alma

Günün En çok Okunanları
Çin'in Büyük Rüyası: Denizin Altında Yüksek Hızlı Tren Yolu İnşa Etmek
Xiaomi'den 8 Dakikada Şarj Müjdesi: "HyperCharge" Teknolojisi Tanıtıldı!
GTA 6 Hangi Ülkede Geçecek? Yeni Sızıntı Cevabı Veriyor!
Cep Telefonlarına Eco Rating Etiketi Geldi
Linux'ta Oyun Oynanır mı? İşte Linux'ta Oyun Oynama Rehberiniz

 

 