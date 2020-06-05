Çin Hükumetinin Aldığı Yeni Karar, VPN Uygulamalarını Adeta "Uçurdu"

Çin Hükumetinin aldığı yeni kararlar, Hong Kong'da internet korkusunun yaşanmasına yol açıyor. VPN uygulamaları, Hong Kong'un Google Play Store'unda uçuşa geçti.

  • Levent Öztürk
Hong Kong'da VPN indirmeleri rekor kırdı

Çin'in yeni bir ulusal güvenlik kanunu kabul ederek, Hong Kong interneti üzerinde daha fazla kontrole sahip olacağı haberleri ardından, Hong Kong'da VPN indirmelerinin muazzam bir sıçrama yaşadığı rapor ediliyor. Özellikle NordVPN, Surfshark ve ProtonVPN, Hong Kong'da Google Play Store'da hızlı bir şekilde üst sıralara tırmanmayı başardılar.

"Büyük Güvenlik Duvarı'nı" aşmak için VPN hizmetinin yoğun olarak kullanıldığı Çin'in aksine, Hong Kong'da şu anda internet açık durumda ve serbest konuşma üzerinde çok az sınırlama bulunuyor. Çin'de engelli olan Twitter, YouTube, Facebook ve daha pek çok yabancı sosyal ağ Hong Kong'da yasal.

Ancak Hong Kong'da yaşayanlar, bu durumun yakın zaman içerisinde değişebileceği konusunda emin gibi gözüküyor. Çin'in yeni ulusal güvenlik kanununun parlamentoda kabul edilmesi, Hong Kong'da gözetimlerin ve sansürlerin artabileceğine dair endişeleri arttırıyor. Bu yüzden de vatandaşlar, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde VPN'lerini indirmek ve yüklemek istiyorlar.

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