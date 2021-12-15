Güney Çin Denizi'nde Kaydedilen Bu "UFO Videosu", Yine Kafaları Karıştırdı!

Sosyal medya kullanıcıları bir süredir Güney Çin Denizi'nin üzerinde seyreden çok sayıda parlayan ışığı gösteren olağandışı bir video üzerinde tartışıyorlar.
53 saniyelik video, UFO takibi web sitesi UFO Stalker'a göre, 24 Kasım sabahı Güney Çin Denizi'nden yaklaşık 11.887 metre yükseklikte bir pilot tarafından çekildi. Filmde, ilk olarak güneş doğarken gökyüzünde üç sıra halinde hareket eden dokuz ışık görülüyor. Daha sonra en yakın cisim, oluşumun dışında üç nesne daha görünmeden önce gözden kayboluyor.
Videoda "Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu biraz garip bir şey" diyen bir kişi duyuluyor. Işıklar birer birer söndükten sonra da tek bir kelimeyle şaşkınlığını dile getiriyor: "Gitti!"
Bu görüntüyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak kayıt, sosyal medyada tartışmaları alevlendirmeye yetti. Bazıları bunun bir tür askeri tatbikat olabileceği ya da sadece kokpit camındaki bir yansıma olabileceği konusunda tahminde bulunurken, diğerleri bunun dünya dışı tanımlanamayan uçan bir cisim (UFO) olabileceğini öne sürüyor.
Bir kişi gönderdiği tweet'te "İlk başta kokpit camının yansıması sandım... ama hayır" diyor ve ekliyor: "Bununla tutarlı değil. Şimdi düşünüyorum da, bu askeri bir karşı tedbir tatbikatı olabilir mi?"
Bir diğeri, "Milyonlarca yıldız ve gezegen içeren milyarlarca Galaksi olduğu düşünüldüğünde, dışarıda insanlardan daha az zeki (ki bu çok büyük bir şey gerektirmiyor) ve bizden çok daha zeki başka varlıklar olması mantıklı" diyor.
UFO'ların arkasındaki en popüler açıklamalardan biri, deneysel askeri teknoloji olmaları gibi gözüküyor. Güney Çin Denizi, özellikle dünya deniz taşımacılığının büyük bir bölümünün buradan geçmesi nedeniyle büyük bir jeopolitik öneme sahip. Bölgenin son zamanlarda çeşitli toprak anlaşmazlıkları içerisinde olduğu göz önüne alındığında, bölgede askeri bir varlık görmek çok şaşırtıcı olmaz. Ancak, artık ABD yetkilileri bile UFO raporlarını ciddiye almaya başladı. Son yıllarda, bir dizi yüksek profilli görüntü, medyanın önemli ilgisini topladı ve hatta Pentagon tarafından onaylandı.
Bu yılın başlarında, Çin'in Şanghay kentinin üzerinde birden fazla tanık tarafından başka bir tuhaf manzara kaydedilmişti. Bir Youtuber bu ürkütücü manzarayı araştırmak için yola çıktı ve "UFO"nun aslında şehrin bulutlarına yansıyan bir binanın gölgesi" olduğu sonucuna vardı.
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