Çin, Sosyal Ağları İçeriklerinden Sorumlu Tutacak
Çin, internet medyası hakkında oldukça tartışılacak bir karara daha imza attı
- Doğan Kürşat Aktaş
Çin'in internet medyasına düzenlediği operasyonların ardı arkası kesilmiyor. Ülkenin koyduğu yeni kanunlar çerçevesinde kısa metrajlı videolar sunan TikTok gibi platformlara sıkı düzenlemeler getirildi.
Çin'in getirdiği yeni kanun ve yaptırımlar kapsamında TikTok gibi medya platformlarının geliştiricileri, platformlarına kullanıcıların yüklediği içeriklerden sorumlu olacak ve herhangi bir içerik her zaman için incelemeye açık olarak tutulacak. Bu, Çin'de sadece TikTok'un 150 milyon kullanıcısı olduğu göz önüne alındığında oldukça geniş kapsamlı bir değişiklik.
Bu, sansür için de birçok potansiyelin kapısını aralıyor. Financial Times'a göre yeni kurallar kapsamında Çin, 100'den fazla içerik türünü yasakladı. Bu içerik yasakları, "parayı ilahlaştırmak", "Tayvan'ın bağımsızlığı" gibi politik konulardan "insanın kaderini büyülerle değiştirmek" gibi oldukça spesifik tanımlamalara kadar uzanabiliyor.
Çin'in yeni kuralları yürürlüğe yakın zamanda koyması bekleniyor ve bu durum birçok uygulama geliştiricisi için baş ağrıtıcı bir konu olacak gibi görünüyor. Uygulama geliştiricileri ve platform sahipleri, sadece uygulamalarını kontrol etmek için daha fazla kişiyi çalıştırmakla kalmayıp bu önlemlerinden kaçabilecek herhangi bir içeriğin getireceği muhtemel sonuçları da sürekli olarak göze almak durumunda kalacaklar. Bunun yanı sıra Çin'in oldukça spesifik yasakları ise birçok içerik için tartışmalı kararları beraberinde getirecek. Örneğin bir kısa videonun yasak bir içeriğe sahip olup olmadığı veya videoyu incelemekle görevli birisinin videonun içeriğinin yasak kapsamına girip girmediğinden haberdar olmaması ihtimali, hem geliştiriciler hem de platformu incelemekle görevli yetkililer için baş ağrıtıcı bir durum olmaya aday.
Tabii ki Çin devletinin geliştiricilerin içerisinde olduğu bu çıkmazı umursamayacağı aşikar. Çin devleti yetkilileri için mümkün olduğunca fazla kontrol şart- bu, siyasetin esas konu olmadığı uygulamalarda bile geçerli.
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