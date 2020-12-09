Çin, Tripadvisor'ın da aralarında bulunduğu 105 uygulamayı yasakladı

Çin, uygulama mağazalarından 105 uygulamayı kaldırdı. Bunların içine Tripadvisor da bulunuyor... İşte ayrıntılar...

Çin, Tripadvisor'ın da bulunduğu 105 uygulamayı yasakladı

Çin'in, Tripadvisor'ın da içinde bulunduğu toplam 105 uygulamayı "yasa dışı olduğu" gerekçesiyle mobil uygulama mağazalarından kaldırdı. Yasaklanan uygulamaların çoğu Çince ancak ABD seyahat uygulaması TripAdvisor da listeye dahil edildi.

Çin Siber Uzay İdaresi'ne göre, sanal ortamların temizlenmesi faaliyetleri kapsamında bilişim hukukunu ihlal ettikleri belirtildi. Söz konusu uygulamaların, pornografi, fuhuş, kumar ve şiddetle ilgili içeriklerle mücadele amacıyla yasaklandığı söyleniyor.

TRIPADVISOR'IN NEDEN YASAKLANDIĞI BELLİ DEĞİL

TripAdvisor'ın neden yasaklandığı ise belli değil. BBC, bir yorum için firma ile iletişime geçti ancak henüz bir yanıt almadı. ABD ile Çin arasındaki gerginlikler, son aylarda siber uzayda giderek daha fazla artıyor.

Yaz aylarında Başkan Trump tarafından TikTok yasağı ilan edildiğinde, Çinli yetkililer ABD'yi zorbalık taktikleri ile suçladılar ve Çinli şirketlerin çıkarlarını korumak için "gerekli tedbirleri" alacağını söylediler.

Çin'de yasaklanan uygulamalar arasında Google, YouTube, WhatsApp, Skype, Facebook, Spotify, Telegram, OneDrive, Twitter, Gmail, Google Play Store, Snapchat, Netflix, Blogger gibi önemli platformlar yer alıyor.

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