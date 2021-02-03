Çinli Devin 200 Megapiksel Kameralı Telefonu Yola Çıktı

ZTE Axon 30 Pro için ortaya atılan bu iddia heyecanlandırıcak cinsten. Snapdragon 888 işlemciden güç sağlayacak olan ZTE Axon 30 Pro'da, 200 MP kamera bulunacak.