Çinli Devin 200 Megapiksel Kameralı Telefonu Yola Çıktı

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ZTE Axon 30 Pro için ortaya atılan bu iddia heyecanlandırıcak cinsten. Snapdragon 888 işlemciden güç sağlayacak olan ZTE Axon 30 Pro'da, 200 MP kamera bulunacak.

  • Ercan Uğurlu
ZTE Axon 30 Pro, 200 MP Kamerası ile Çıldırtacak!

Geçtiğimiz yıl aralık ayında Qualcomm Snapdragon 888 işlemcinin piyasaya sürülmesinden bu yana, akıllı telefon üreticileri bu yeni işlemciye yeni modellerinde yer vermenin hazırlığına girdiler ve bunun neticesinde de bu sene yavaş yavaş bu yeni modelleri göreceğiz. Bunlardan biri olacak olan ZTE Axon 30 Pro ise özellikle kamera konusunda sınırları zorlayacak.

Ortaya çıkan bilgilere göre ZTE Axon 30 Pro, tam 200 MP ana kameraya ev sahipliği yapacak. Bu değer, Snapdragon 888'in kamera konusunda desteklediği tepe nokta olurken, ZTE'nin kamera modülünü Samsung'dan temin edeceği de ifade ediliyor.

Samsung'un henüz duyurulmayan ancak sızıntıları bulunan 200 MP'lik S5KGND görüntü sensörüne ev sahipliği yapacağı ifade edilen ZTE Axon 30 Pro, eğer bu sızıntılar doğru ise kamerasıyla şu ana kadarki en yüksek çözünürlüğü sağlayan akıllı telefon unvanını alacak.

Weibo'da bahsedilen bilgilere göre, 1/1,37 inç boyutunda olacak ve 1.28 mikrometre piksel boyutu ile 0.64 mikrometre piksel odak boyutu içerecek. Dört piksel gruplama teknolojisinden faydalanacak kameranın ayrıca 16K video desteği sağlayabileceği de konuşuluyor.

Elbette bunlar henüz resmi açıklamalar değil. Fakat ateş olmayan yerden de duman çıkmaz. ZTE Axon 30 Pro hakkında daha fazla bilgi geldiğinde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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