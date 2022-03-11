Citroen'den C4 Almak İsteyenlere Özel Mart Kampanyası

Citroen C4 kampanyasının detayları belli oldu. Citroen Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, aylık 5 bin TL taksitle 2022 model Citroen C4 modeline sahip olma imkanı var.
Kampanya kapsamında, 60 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi veya 100 bin TL için 12 ay yüzde 0,89 faiz oranlı kredi seçeneği var. Ayrıca nakit alımlarda geçerli 10 bin TL'ye varan indirimler sunuluyor.
Citroen C4 Fiyatları
C4, 464 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.
Dört motor seçeneği ile tercih edilebilen Citroen C4, 1.5 BlueHDi dizel motor 130 HP, 1.2 PureTech benzinli motor 130 ve 155 HP güç seçeneklerinin tamamında EAT8 tam otomatik şanzıman ile satışa sunuluyor.
Ayrıca 1.2 litrelik PureTech benzinli motorun 100 HP güç üreten versiyonu ise manuel şanzıman ile satın alınabiliyor.
Citroen C4 Mart 2022 Fiyatları
Citroen'in sitesinde yer alan bilgilere göre C4 fiyatları:
|Versiyonlar
|Donanım
|Model Yılı
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim
|Kampanyalı Anahtar Teslim
|1.2 PureTech
100 HP – 6 İleri Manuel
|Feel
|2022
|471.500 TL
|464.500 TL
|1.2 PureTech
130 HP – EAT8
|Feel Bold
Shine
|2022
2022
|551.500 TL
580.500 TL
|544.500 TL
572.500 TL
|1.2 PureTech
155 HP – EAT8
|Shine Bold
|2022
|612.500 TL
|603.500 TL
|1.5 BlueHDi
130 HP – EAT8
|Feel Bold
Shine Bold
|2022
2022
|591.500 TL
629.500 TL
|583.500 TL
620.500 TL
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