Clubhouse Android Hazır Gibi: Beta Sürümü Google Play'de Yayınlandı!

Yalnızca davetle katılabilen, sesli sohbetler gerçekleştirmeye imkan veren ve pandemi döneminde herkes eve kapanmışken oldukça popüler olan Clubhouse uygulaması, neredeyse bir yıldır iOS kullanıcıları tarafından kullanılıyor. Ancak Android sürümü geçen bu 1 yıllık süre boyunca bir türlü gelmedi.
Neyse ki daha fazla beklemeye gerek kalmayacak gibi görünüyor. Android için Clubhouse'un beta sürümü, şimdilik Amerikalı kullanıcılar için de olsa, Google Play'de yayınlandı. Kısa süre içerisinde de diğer İngilizce konuşulan ülkelere ve sonunda Dünya'nın geri kalanına açılacağını duyuruldu.
Bir blog gönderisinde şirket, "önümüzdeki birkaç hafta için planımız, kullanıcılardan geri bildirim toplamak, gördüğümüz sorunları düzeltmek ve ödemeler ve kulüp oluşturma gibi birkaç son özelliği daha ekledikten sonra uygulamamızın son sürümünü piyasa sürmek olacak" dedi.
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