Hangi Köpekler Daha Saldırgan? Bu Araştırma, Şaşırtıcı Şeyler Söylüyor...

Yeni bir araştırma, hangi köpeklerin daha saldırgan oldukları konusunda yeni veriler ortaya koydu. İşte yeni araştırmanın ortaya koyduğu şaşırtıcı sonuçlar...