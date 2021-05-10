Hangi Köpekler Daha Saldırgan? Bu Araştırma, Şaşırtıcı Şeyler Söylüyor...

Safkan köpekler üzerinde yapılan bir araştırma, boyut, cins, cinsiyet, yaş ve çevresel etkiler dahil olmak üzere köpek dostlarımızı daha saldırgan yapan etkenleri bulduğunu iddia ediyor. Bulgular, diğer şeylerin yanı sıra, yanlış ırklardan korktuğumuzu gösteriyor. Dahası, türleri bir rol oynasa da, bir köpeğin tehlike arz edip etmediğini ölçmede daha az önemli faktörlerden biri olduğu görünüyor.
Helsinki Üniversitesi'nden Profesör Hannes Lohi, ısırma veya sık sık hırlama ile ölçülen, evcil hayvanlarının insanlara karşı saldırganlığı konusunda binlerce Fin köpek sahibini araştırdı. Kullanılabilir 9.270 tanımdan 1.791'i (yüzde 19.3) yüksek saldırganlık kriterlerini karşıladı. Scientific Reports'ta yayınlanan çalışma, sahiplerin yanıtlarının saldırganlığı ölçmenin doğru bir yolu olduğunu iddia ediyor, ancak bazı köpek sahiplerinin bazı kötü davranışları diğerlerinden daha fazla kabul etmekte isteksiz olabileceği inandırıcı görünüyor. Özellikle, sık sık tehlikeli olarak tanımlanan ırkları tutanlar, köpeklerinin klişeye uyduğunu kabul etmek istemeyebilir.
Lohi'nin veri setinin doğru olduğunu varsayarsak, bazı oldukça net modeller ortaya çıkıyor. Öncelikle, saldırganlık yaşla birlikte artıyor ve erkek köpeklerin saldırganlık gösterme olasılığı dişilere göre yüzde 72 daha yüksek.
Çevresel faktörler de önemli gözüküyor; birisinin sahip olduğu ilk köpek, daha sonraki köpeklere göre daha saldırgan, bu da insanların köpek eğitme becerilerinin zamanla geliştiğini gösteriyor. Tek köpeklerin, kendi türlerinden diğerleriyle yaşayanlara göre insanlara saldırganlık gösterme olasılığı yüzde 23 daha yüksek gözüküyor ancak yazarlar, bunun nedeninin insanların kendilerine saldırabileceğini düşündükleri köpekler için arkadaş bulmamaları olduğundan emin değiller.
Köpeklerde bir Napolyon kompleksi - insanlarda gerçekliği şüpheli görülebilse de – olduğu da görülüyor. Makalede belirtilene göre küçük köpeklerin saldırgan olma olasılığının büyük olanlara göre yüzde 49, orta büyüklükteki köpeklerden ise yüzde 38 daha yüksek olduğu bulunmuş durumda. Büyük ve orta boyutlar arasındaki fark ise istatistiksel olarak anlamlı değil.
Bu durumun olası bir açıklaması, küçük köpeklerin korkmak için daha fazla nedeninin bulunması olabilir, çünkü Lohi, bir hayvanın korkusunun insanlara saldırganlık gösterip göstermeyeceğinin açık ara en iyi öngörücüsünü bulduğunu belirtiyor.
Başyazar Salla Mikkola yaptığı açıklamada "Bunun arkasındaki olası nedenlerden biri, bir hastalığın neden olduğu ağrı olabilir. duyuların bozulması, yaklaşan insanların fark edilmesini zorlaştırmaya katkıda bulunabilir ve köpeklerin ani durumlara tepkileri agresif olabilir" diyor.
Hangi Köpek Irkı Daha Saldırgan?
Irklar için sonuçlar ise çok daha az net. Geçmişte yapılan araştırmalar, chihuahualar ve Jack Russell'ların özellikle agresif olduğunu bulmuştu, ancak Lohi, aslında vücut ölçüsü hesaba katıldığında çoğundan daha az agresif olduklarını bildiriyor. Bu çalışmada, saldırgan ırkların sıralamasında rough collieler (Uzun Tüylü Collie), minyatür kanişler ve minyatür schnauzerler ilk sırada yer alıyor. Öte yandan, Labradorlar ve Golden Retrieverlar, diğer ırklara göre daha düşük saldırganlık gösteren sakin itibarlarını hak ediyor gibi görünüyor. Bazı ülkelerin çok tehlikeli bulduğu ve kısıtlanmış bir cins haline getirdiği Staffordshire Bull Terriers, aslında saldırganlık için ortalamanın altında kalıyor, ancak saldırmaya karar verirlerse aşırı zarar verici olabiliyorlar.
Lohi, bu sonuçları daha az saldırgan köpekler için seçim yapmanın bir yolu olarak sunuyor ancak yaşla birlikte ortaya çıkan değişikliklerle nasıl başa çıkılacağı henüz net değil. Bununla birlikte, sahiplerin tercihleri hakkında çok fazla iyimserliği ortaya çıkarması söz konusu olabilir. Bir çalışma, kişilik testlerinde uyumsuzluk için yüksek puan alan gençlerin daha saldırgan köpekleri tercih ettiklerini de bulmuş durumda ki bu muhtemelen o kadar da şaşırtıcı olmadığı söylenebilir...
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