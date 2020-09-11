Çocuğuna X Æ A-12 adını veren Elon Musk, çocuğunun ismini hatırlayamadı

Dünyaca ünlü girişimci Elon Musk, şarkıcı Grimes ile olan birlikteliğinden doğan çocuğuna X Æ A-12 adını vermişti. Musk, bir röportaj sırasında çocuğunun adını hatırlayamadı, bu ismin kulağa şifre gibi geldiğini söyledi...

Çocuğuna X Æ A-12 adını veren Elon Musk, çocuğunu ismini hatırlayamadı

Tesla ve SpaceX gibi şirketlerle adından sıkça söz ettiren dünyaca ünlü girişimci Elon Musk, 4 ay önce şarkıcı Grimes ile olan birlikteliğinden doğan bebeğine "X Æ A-12" ismini vermişti ve oldukça fazla ilgi çekmişti. Musk, çocuğu X Æ A-12'nin adını bir röportaj esnasında unuttu.

"KULAĞA ŞİFRE GİBİ GELİYOR"

Elon Musk, muhabirin sorduğu "X Æ A-12 nasıl?" sorunu anlamadı ve muhabirden tekrar sormasını istedi. Muhabir tekrar sorunca çocuktan bahsettiğini anlayan Musk, "Çocuğu mu diyorsun, kulağa şifre gibi geliyor" diyerek herkesi gülümsetti.

Tesla'nın Almanya'da kuracağı Giga Berlin fabrikasını ziyaret ederken konuşan Elon Musk, çocuğunun iyi olduğunu ve belki bir dahaki sefere onu da yanında getirebileceğini söyledi.

Elon Musk forgets child's name X Æ A-Xii when asked. "Sounds like a password."Elon Musk forgets child's name X Æ A-Xii when asked. "Sounds like a password."
elon musk, Tesla, X Æ A-Xii arrives in Berlin, Germany to open his new factory. Says his son's name sounds like a password.

X Æ A-12 İSMİ SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Elon Musk ve Grimes, 4 ay önce doğan bebeklerinin ismini X Æ A-12 olarak açıklamıştı. Musk'ın altıncı oğlunun adı Twitter'da trend konular arasına girmişti ve şakalarıyla bilinen Musk'ın oğlunun adını açıkladığı Twitter mesajı önce birçokları tarafından ciddiye alınmadı, ciddi olup olmadığı sorgulanmıştı.

Musk ismin hikayesini şu sözlerle anlatmıştı. "Başta X harfi, daha sonra Æ harfi geliyor. Bu da 'ash' (kül) olarak telaffuz ediliyor. A-12 ise benim katkım, CIA'in keşif uçağı 'Archangel-12'yi (Başmelek) ima ediyor. Gelmiş geçmiş en havalı uçak." Ayrıca Musk'ın eşinin en sevdiği şarkının isminin de Archangel olması tatlı bir tesadüf. Bu cümlelerden de anlaşılacağı üzere X Æ A-Xii olarak güncellenen çocuğun ismi Ash A-12 olarak telaffuz ediliyor.

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