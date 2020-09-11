Çocuğuna X Æ A-12 adını veren Elon Musk, çocuğunun ismini hatırlayamadı

Dünyaca ünlü girişimci Elon Musk, şarkıcı Grimes ile olan birlikteliğinden doğan çocuğuna X Æ A-12 adını vermişti. Musk, bir röportaj sırasında çocuğunun adını hatırlayamadı, bu ismin kulağa şifre gibi geldiğini söyledi...