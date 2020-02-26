Çok Şubeli Ofislere Yeni Güvenlik Çözümü Geldi

Zyxel, yeni VPN çözümü ZyWall VPN1000'i pazara sundu. Hepsi bir arada güvenlik çözümü olan ürün, küçük ve orta ölçekli işletme sahiplerinin, birden çok lokasyonda yer alan şubeleri ile güvenli bir şekilde bilgi alışverişi yapmalarına imkan tanıyor. Uzak lokasyonlarda ofisleri/şubeleri bulunan işletmelere kurulumu kolay ve iletişim maliyetlerini azaltacak VPN çözümleri sunan Zyxel, destek verdiği kurumların mobil saha personeline ise güvenilir ve stabil bağlantı sağlıyor.
Zyxel Kurumsal Çözümler Satış Müdürü Ömer Faruk Erünsal, günümüzde mobil çalışanların şirket ağına ve bilgilerine her zaman her yerden ulaşabilmesinin kritik önem taşıdığına dikkat çekiyor. "Bu bağlantının güvenli olması; hem kurumlar, hem de çalışanlar için son derece önemli" diyen Erünsal sözlerini şöyle sürdürüyor:
"Büyüme trendinde olan ve farklı şehirlerde yeni ofisler/şubeler açan şirketler, hem hassas verilerinin güvenliğini, hem de iletişim maliyetlerini kontrol altında tutabilmek adına son dönemde Zyxel'in VPN çözümlerini daha çok tercih ediyor. Çünkü siber suç oranı büyümeye devam ettikçe, çok şubeli küçük ve orta ölçekli işletmelerin güvenli iletişim ve tehditlerden korunma ihtiyacı artıyor."
Tüm VPN bağlantı türlerini destekleyen ZyWALL VPN1000'in IPSec, L2TP, SSL & TLS ve PPTP'nin desteği bulunuyor.
ZyWALL VPN1000 Güvenlik duvarı, bir işletmenin uzak ofiste veya mobil olarak çalışan şirket personelinin kurum ağına güvenli bir şekilde erişmesine imkan tanıyor. Ürün aynı zamanda gizli şirket verilerinin her zaman şifrelenip ağ boyunca güvenli bir şekilde iletilmesini garanti altına alıyor.
SD-WAN bağlantının gücü
ZyWALL VPN1000, bir yıllık SD-WAN lisansı ile satışa sunuluyor. Bilgi teknolojileri dünyasında Yazılım Tanımlı Geniş alan Ağ, (SD-WAN *Software-Defined Wide Area Networking) şube ağ yapılarını basitleştirmek ve merkezi olarak yönetilen WAN sanallaştırmayı kullanarak optimum uygulama performansını yakalamak için devrimsel bir yöntem olarak kabul ediliyor. Geleneksel WAN bağlantılarının aksine SD-WAN, yüksek kapasiteli network çevikliği ile hat maliyetlerinde tasarruf sağlıyor. Erünsal SD-WAN bağlantının avantajlarını şöyle özetliyor.
"SD-WAN bağlantısı, bulut yazılımı aracılığıyla kontrol edilebildiğinden, kurum bünyesinde yoğun talep oluştuğunda bağlantının büyütülmesine olanak tanıyor. Zyxel'in SD-WAN yazılım çözüm, anlık kapasite artışı ihtiyaçlarına cevap verebilecek yapıdadır. Maliyet yanında güvenilirlik avantajı da sunan Yazılım Tanımlı Geniş Alan Ağı veya SD-WAN, donanım tabanlı ağa göre daha esnek bir yapıdadır. Geleneksel WAN'lara kıyasla merkezi ve kullanıcı dostu yapısı ile SD-WAN'ın yönetilmesi de çok daha kolaydır. BT uzmanları, ağı uzaktan kolayca yönetebilirler. Bu da onlara iş gücü ve maliyet avantajı sağlar."
On iki aylık ücretsiz güvenlik hizmeti
ZyWALL VPN1000, VPN ve SD-WAN desteği yanı sıra, içerik filtreleme ve GeoEnforcer (CografiDenetleme) özelliği ile ağlarınızı güven altına alarak siber saldırılara karşı çok katmanlı koruma sağlar. Ürün ile birlikte sunulan içerik filtreleme yazılımı, kötü amaçlı veya riskli web sitelerine erişimi engelleyerek kurumsal bilgi güvenliği üst seviyeye taşır.
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