Corona Endişesi, GDC'yi de Tehlikeye Soktu

Microsoft, Epic ve fazlası, virüs salgını nedeniyle Oyun Geliştiricileri Konferansı 2020'ye (GDC) katılmayacaklarını açıkladılar

Corona Endişesi, GDC'yi de Tehlikeye Soktu

Mobil Dünya Kongresi 2020 ve Facebook'un F8 geliştirici konferansının Corona virüsü endişeleri nedeniyle ertelenmesinin ardından Oyun Geliştiricileri Konferansı 2020'nin de (GDC) geleceği şüpheye düştü. Microsoft ve Epic Games dahil olmak üzere firmalar, etkinlikten geri çekiliyorlar.

GDC, geçen hafta yaptığı bir açıklamada "güvenli ve başarılı bir etkinlik düzenleyebileceğini" söylemişti. Son gelişmeler hakkında ise GDC'den bir açıklama gelmedi. Etkinliğin 16-20 Mart'ta San Francisco'da yapılması planlanıyor, ancak Çin'de doğan virüsün Asya, Avustralya, Avrupa, İngiltere ve Orta Doğu'ya sıçraması, firmaların GDC'den uzak durmasına yol açıyor.

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Microsoft, GDC'ye katılmayacağını perşembe günü açıklamış ve bunun için oyuncuların, geliştiricilerin, çalışanlarının sağlık ve güvenliğini sebep göstermişti. Firma bunun yerine 16-18 Mart tarihlerinde bir çevrimiçi etkinlik düzenleyecek.

Epic Games ise kararını perşembe günü bir tweet ile paylaştı ve beklenen duyuruları "başka kanallar yoluyla" yapacağını söyledi.

GDC'ye gitmeyeceğini açıklayanlar arasında Unity, Sony, Facebook/Oculus, EA ve Kojima da bulunuyor.

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