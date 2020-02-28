Corova Virüsü, Şimdi de Windows'u Vuruyor!

Diğer pek çok firma gibi Microsoft da 2020 finansal yılının ikinci çeyreği için gelir raporunu duyurmuştu ve bu raporla beraber, 31 Mart tarihinde sona erecek olan üçüncü çeyrek tahminlerini de açıklamıştı. Şirket, çoğunlukla Windows lisansı gelirinden oluşan More Personal Computing (Daha Kişisel Bilişim) kategorisinde 10,75 ve 11,15 milyar dolar aralığında bir gelir elde edeceğini tahmin ediyordu. Ancak bugün yapılan bir açıklamada firma, bu beklentiye ulaşamayacağını belirtti.
Microsoft, Çin'de başlayan Covid-19 salgını sebebiyle temkinli bir tahmin yapmış olsa da, o zamandan beri durum oldukça değişti ve hatta MWC bile iptal edilmek zorunda kaldı. Microsoft, talebin beklentileri dahilinde olduğunu ancak tedarik zincirini tekrar başlatmanın beklenenden uzun sürdüğünü, bu yüzden de ümit ettiği kadar fazla Windows lisansı satamayacağını söylüyor.
Microsoft'un söylediğine göre diğer iş kategorileri durumdan etkilenmedi ve onlar için beklentiler değişmiyor. Ancak "Daha Kişisel Bilişim" kategorisi halen Microsoft'un en büyük gelir kaynağını oluşturuyor ve bu yüzden buradaki olumsuz etkinin firmayı etkileyeceği rahatlıkla söylenebilir.
Tabii ki Covid-19, ya da yaygın olarak bilinen adıyla Corona Virüsü salgını yüzünden gelir beklentilerini güncelleyen tek firma Microsoft değil. Apple da geçtiğimiz hafta benzer bir uyarı yayınladı ve pek çok firma, geçtiğimiz haftalar içerisinde kamusal etkinliklere katılımlarını iptal etti. Teknoloji dünyasının tekrar eski haline dönmesinin ne kadar süreceğini ise zaman gösterecek.
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