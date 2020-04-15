Corona Virüsü Hakkında İnanması Güç İddialar ve Bunlara İnananlar...

Corona Virüsüyle ilgili komplo teorilerine olan inancın bu derece yüksek olması herkesi şaşırtıyor. Bu teorilerin arasında, "Corona Virüsünü insanlar, laboratuvarda üretti" diyenler ve hatta "Corona Virüsü aslında yoktur" diyenler bile var.

3 Amerikandan Biri Komplo Teorisine İnanıyor

Bilim insanları, Corona Virüsünün doğada kendiliğinden geliştiği konusunda bir fikir birliğine sahip. Buna rağmen virüsün 5G yüzünden ortaya çıktığı gibi komplo teorileri, ortada dolaşmaya devam ediyor. ABD'de yapılan yeni bir araştırma, yaklaşık üç Amerikalıdan birinin, "COVID-19'un laboratuvarda geliştirildiğine" inandığını gösteriyor.

ABD'LİLERİN 3'TE 1'İ, CORONA VİRÜSÜNÜN LABORATUVARDA ÜRETİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Pew tarafından yapılan araştırmada 8.914 yetişkine Corona Virüsünün kaynağı soruldu. Katılımcılara sunulan seçenekler arasında şunlar bulunuyordu: 1. Şu anki Corona Virüsü, "doğal olarak oluştu", 2. "laboratuvarda bilerek oluşturuldu", 3. "laboratuvarda yanlışlıkla oluşturuldu", 4. "gerçekte yok".

Ankete katılanların büyük bir bölümü (yüzde 43'ü), salgına neden olan virüsün doğal olduğuna inanırken 10 kişiden yaklaşık 3'ünün (yüzde 29'u) virüsün muhtemelen laboratuvarda oluşturulduğunu düşündüğünü söyledi. Virüsün laboratuvarda yapıldığını düşünenlerin büyük bölümü ise bunun bilerek olduğunu söyledi. Yüzde 1'lik kesim ise virüsün gerçekte olmadığını söyleyecek kadar güçlü bir hayal gücüne sahipti.

CORONA VİRÜS KOMPLO TEORİLERİ, GENÇ İNSANLARDA DAHA YAYGIN

Komplo teorilerine inananların daha çok Amerikan cumhuriyetçilerden veya cumhuriyetçi eğilimli bağımsızlardan çıkması dikkat çekti. Araştırma, komplo teorilerinin yetişkinlerden çok gençler tarafından ilgi gördüğünü de ortaya koydu: 12-29 yaş arasındaki gençlerin yüzde 35'i, virüsün laboratuvarda oluşturulduğunu söylerken bu oran, 65 yaş ve üzerinde yüzde 21'e düşüyor.

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