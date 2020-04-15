Corona Virüsü Hakkında İnanması Güç İddialar ve Bunlara İnananlar...

Corona Virüsüyle ilgili komplo teorilerine olan inancın bu derece yüksek olması herkesi şaşırtıyor. Bu teorilerin arasında, "Corona Virüsünü insanlar, laboratuvarda üretti" diyenler ve hatta "Corona Virüsü aslında yoktur" diyenler bile var.