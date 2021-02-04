COVID-19, Apple Watch ve Galaxy Watch Gibi Akıllı Saatleri de Değiştiriyor

COVID-19 salgını ile birlikte, evden çalışma da hayatımıza girdi. Evden çalışmanın yaygınlaşması ise, bu yılın akıllı saatlerinde önemli değişiklikler görmemize neden olabilir.