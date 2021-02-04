COVID-19, Apple Watch ve Galaxy Watch Gibi Akıllı Saatleri de Değiştiriyor

2020 yılının başından beri Dünya'da pek çok değişiklik yaşandı. COVID-19 salgını eninde sonunda biteceği için bu değişikliklerin bir kısmının geçici olacağı tahmin edilebilir. Ancak pek çok iş alanında uzaktan/evden çalışma gibi bazı değişiklikler kalıcı olacak gibi görünüyor. Teknoloji insanları takip ettiği için de akıllı saatlerin artık daha fazla evden çalışmaya yönelik olması pek şaşılacak bir durum değil.
Henüz doğrulanmış olmasa da, listelerin en üstünde yer alan bazı akıllı saatlere 2021 yılında evde çalışmaya yönelik bazı özellikler geleceğine dair söylentiler yayılmaya başladı. Her ne kadar bunlar sadece söylenti olsa da, bu yıl akıllı saatler ve fitness takipçilerinden neler bekleyebileceğimizi gösteriyorlar. Genel olarak bu beklentiler, evden çalışırken yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik gibi gözüküyor. Bunu başarmak için kullanılabilecek birkaç farklı yöntem var.
Geçtiğimiz aylar içerisinde evden çalışan kişiler, odaklanmanın ofiste çalışmaya göre çok daha zor olduğunu fark etmiş olabilirler. Pek çok araştırma, bir kişinin evden çalışma başarısının büyük oranda yaptıkları işe ve kendi kişisel tutumlarına bağlı olduğunu gösteriyor. 2018 yılında yapılan bir araştırma, evden çalışarak başarılı olma yetisinin kişinin otonomi seviyesine ve duygusal dengesine bağlı olduğunu gösterirken, 2012 yılındaki bir başka çalışma da evden çalışma verimliliğinin 'sıkıcı' veya 'yaratıcı' görevlere bağlı olduğunu öneriyordu.
Eğer işiniz veya tutumunuz uzaktan çalışmayı bir zorluk haline getiriyorsa, akıllı telefonunuz, oyun konsolları, diğer internet siteleri, masa süsleri, atıştırmalık, içecekler veya basitçe aklınızdan geçen düşünceler ile dikkatinizin dağılması mümkün. Bu tür durumlarda dikkati sağlamak ve odaklanmak oldukça zor olabiliyor.
Pomodoro Tekniği Nedir?
1985 yılında ortaya çıkan Pomodoro Tekniği bu amaca hizmet ediyordu. Öncelikle 25 dakikalık bir zamanlayıcı ayarlıyorsunuz ve bu süre içerisinde odaklanarak sıkı bir şekilde çalışıyorsunuz. Bu süre bittiğinde kısa bir mola veriyorsunuz. Bu planlamayı birkaç kere tekrar ediyorsunuz ve dört döngü sonrasında mola süresi artıyor, daha sonra da tüm döngü sıfırlanıyor.
Bu basit yöntemin görevlerinizi tamamlamanıza yardımcı olduğu, odaklanmış olarak kalmanızı sağladığı ve kişiyi düzenli molalarla ödüllendirdiği iddia ediliyor. 2021 yılının akıllı saatlerinde buna benzer bir döngü yönetimi yer alabilir.
Ancak eğer dikkat dağınıklığınızın sebebi akıllı telefonunuz veya diğer cihazlarsa, bu yöntemdeki sorunu fark etmiş olabilirsiniz. Sonuç olarak düzenli bir şekilde cihazınızla etkileşime geçerek zaman ayarı yapmanız gerekiyorsa "yanlışlıkla" uzun bir Twitter yazısına veya Reddit tartışmasına kendinizi kaptırmanız mümkün olabilir.
Kısa bir süre önce ortaya çıkan bir sızıntı, beklenen yeni bir fitness takipçisi olan Xiaomi Mi Band 6'nın bir "Pomodoro Zamanlayıcısı" içerebileceğini belirtmekteydi. Bu zamanlayıcının da Pomodoro Tekniği için dijital bir düzenleme olduğu tahmin edilebilir. Bu özellik ile bandın her çalışma ve mola döneminde size haber vereceği ve hatta belki de çalışma süreleri sırasında bildirimleri kapama seçeneğine de sahip olacağı düşünülebilir. Bu özelliğin fitness takipçisi gibi "düşük teknoloji" bir cihazda bulunması da odaklanmakta zorlanan kişiler için kullanışlı olacaktır.
Bir diğer sızıntı ise Apple Watch 5 ve Samsung Galaxy Watch 4'ün kan şekeri takibi yapmaya başlayabileceğine yönelik. Bu özellik, özellikle sürekli kan şekerlerini takip etmeleri gereken diyabetli kişilerin çok işine yarayacaktır. En yaygın mevcut kan şekeri takibi kan alınmasını gerektiriyor ve çok fazla alternatif bulunmuyor. Ancak bu özelliğin sadece diyabet ile değil, evden çalışma ile ilgili bir kısmının olduğunu da belirtmekte fayda var.
Her ne kadar COVID-19 kapanmaları, evden çalışma ve diyet konusunda çok az araştırma olsa da, yapılan incelemeler evden çalışmanın yemek ile ilgili aktivitelere ayrılan zamanı etkileyebileceğini öneriyor.
Ancak stres ve abur cubur arasındaki bağlantı oldukça detaylı bir şekilde belgelenmiş durumda. Ayrıca uyku alışkanlıklarının da stres ile bağlantılı yeme davranışını etkilediği belirtiliyor. Evden çalışan pek çok kişinin de günlük düzenlerinin ciddi şekilde değiştiği söylenebilir.
Bu genel yeme durumundan veya stres kaynaklı kan şekerinde sürekli bir dalgalanma olması mümkün ve bu da sağlığı kötü yönde etkiliyor. Düşük ya da yüksek kan şekerinin bulunması pek çok farklı durum ile bağlantılı (örneğin düşük kan şekeri migreni tetikleyebiliyor). Bu yüzden de taşınabilir, kolay kullanılan bir kan şekeri ölçer, pek çok kişi için kullanışlı bir cihaz olacaktır ve şekerli yiyecek veya içeceklerden kaçınmanız veya takviye yapmanız gerektiğini hatırlatabilecektir.
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