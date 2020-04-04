Covid-19 Gündelik Tercihlerimizi Ne Kadar Değiştirdi?

AdColony'nin Türkiye dahil, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'yı kapasayan EMEA bölgesinde 14-75 yaş arası katılımcılarla yaptığı "Corona Virüs Etkisi Araştırması" ise salgın sebebiyle değişen alışkanlıklarımızı çarpıcı verilerle gözler önüne seriyor.