Ağır darbe alıyor! İngiltere'den Koronavirüs vaka ve ölüm rakamları

Koronavirüs, İngiltere'de etkisini sert hissettiriyor. Açıklanan koronavirüs rakamlar virüsün korkunç boyutunu anlatıyor.
İngiltere'de 2 Nisan koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı olarak 563 kişi daha açıklandı. Bu İngiltere'nin şimdiye kadarki en kötü koronavirüs ölümü artışı oldu. Bugünkü 563 ölümle birlikte İngiltere'nin toplam koronavirüs ölüm sayısı 2352 oldu. 1 Nisan'da ölüm sayısı 381 olarak açıklanmıştı. Bugünkü rakamlara bakıldığında ölüm sayısında artış görülüyor.
İngiltere'de şimdiye kadar 29.474 kişiye koronavirüs teşhisi koyuldu. Birleşik Krallık, Avrupa'nın koronavirüsten en fazla etkilenen beşinci ülkesi, dünyada ise sekizinci.
Birleşik Krallık'ta gerçekleşen ölümlerde Galler'den 29 bölüm, İskoçya'dan 16 ölüm, Kuzey İrlanda'dan 2 ölüm bildirildi. İngiltere'den gelen rakamlar 486'di, 11 kişinin ise durumu bilinmiyor
Açıklanan en genç ölüm 13 yaşındaki İsmail Mohamed Abdulwahab adlı çocuk. Hastaneye geldikten sonra geçtiğimiz Pazartesi günü hayatını kaybetti. Açıklanan en yaşlı hasta ise 99 yaşındaydı.
Salgının gerçek büyüklüğü halen bilinmiyor. Çünkü Birleşik Krallık'ta sadece hastanedeki hastaları test etme sistemi var. Evinde iyileşmekte olan hastalara ise test yapılmıyor.
İş Bakanı Alok Sharma, günde 10 bin koronavirüs testi yapıldığını ve yeni test merkezleri üzerinde çalışmaların sürdüğünü söyledi. Almanya günde 100 bin test yapıyor ve son açıklamalarda yetkililer günde 200 bin testi hedeflediklerini belirtmişlerdi.
Bilim insanları vaka sayılarını ve ölümlerin artmasının, karantinanın işe yaramadığının göstergesi olmadığını söylüyor.
Bugünkü ölümlerle beraber vaka sayısı Almanya'nın yarısı olmasına rağmen, ölüm sayısı üç katı oldu.
İspanya'da her 7 kişiden birinin, İtalya'da ise her 10 kişiden birinin koronavirüs kaptığı düşünülüyor.
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