Ağır darbe alıyor! İngiltere'den Koronavirüs vaka ve ölüm rakamları

Koronavirüs Avrupa'yı zorlamaya devam ederken, Birleşik Krallık da virüsün etkisini sert bir şekilde yaşıyor. Peki İngiltere'deki koronavirüs vaka sayısı kaç? İngiltere'de koronavirüs ölüm sayısı kaç? İrlanda, İskoçya ve Galler'den gelen son koronavirüs rakamları ne?