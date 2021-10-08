Squid Game yıldızı, gerçek hayatta şeker kalıbı oyununu geçememiş!

Squid Game dizisi yayınlandığı günden bu yana Netflix'in en ses getiren yapımlarından biri oldu. Dizideki oyunlardan biri olan şeker kalıbı oyunu da sosyal medyada en çok denenen oyunlardan biri oldu.
Dizinin üçüncü bölümünde yarışmacılar, "dalgona" denen şeker kalıplarıyla bir oyun oynuyor. Üçgen, yuvarlak, yıldız ve şemsiye olmak üzere dört şekilden birinin seçilmesi gerekiyor.
Şeker kalıbı oyununda amaç, eritilmiş şekere oluşturulan şekli iğne ile kırmadan çıkarmak. Başlangıçta kolay gibi görünse de, yüzlerce kişinin denediği oyunda başaranların sayısı oldukça düşük.
Dizide şeker kalıbını kırmadan çıkarabilenler bir sonraki oyuna katılmaya hak kazanırken, şekli bozanlar öldürülerek eleniyor.
Squid Game Yıldızı Gerçek Hayatta Oyunu Başaramadı
Squid Game yıldızı Jung Ho-yeon da gerçek hayatta oyunu başarısızlıkla sonuçlandıranlardan biri. Dizide Ho-yeon'nun hayat verdiği Kang Sae-byeok adlı karakter, üçgen şeklini seçiyor ve görevi diğer oyunculara göre nispeten daha rahat bir şekilde tamamlıyor.
Ancak Ho-yeon, gerçek hayatta dizide göründüğü kadar başarılı değil. Time dergisinin TikTok hesabında oyunu beceremediğini söyleyen Ho-yeon, "Sen hangi oyunda elenirdin?" sorusuna "dalgona" yanıtını verdi.
Ho-yeon, Netflix Kore'nin iki kere oyunu oynama fırsatı verdiğini ancak ikisinde de başarılı olamadığını söyledi.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın