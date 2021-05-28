"COVID-19'un İnsan Yapımı Olduğunu" Söylemek, Facebook'ta Artık Serbest!

Facebook, bazı kullanıcıların Covid-19'un insan yapımı bir virüs olduğu iddialarını yayınlamasına izin veren yeni içerik denetleme politikasını hayata geçirdi. Bu değişiklik, The Wall Street Journal'ın Wuhan Laboratuvarı'ndaki araştırmacıların virüsten hastalandığını iddia eden bir rapor yayınlamasından sadece birkaç gün sonra geldi. Facebook, daha önce bu tip paylaşımlar konusunda kullanıcılarını uyarıyordu.
Bahsi geçen rapor, Wuhan Laboratuvarı'ndaki araştırmacıların Kasım 2019'da grip benzeri semptomlara yakalandığını ve hastaneye başvurmak zorunda kaldığını söylüyor. Uzmanlar, ikinci dereceden kanıtlara ve spekülasyonlara dayanan bir rapor yayınladığı için gazeteyi eleştirirken, Facebook artık insanların Covid-19'un insan yapımı olduğunu iddia eden paylaşımlarına izin vereceğini söyledi.
Sosyal ağ devi, konu hakkında şunları söyledi: "Covid-19'un kökenine ilişkin devam eden araştırmalar ışığında ve halk sağlığı uzmanlarına danışarak, artık Covid-19'un insan yapımı veya uygulamalarımızdan üretildiği iddiasını kaldırmayacağız. Pandeminin değişen doğasına ayak uydurmak için sağlık uzmanlarıyla çalışmaya devam ediyor ve yeni gerçekler ve eğilimler ortaya çıktıkça politikalarımızı düzenli olarak güncelliyoruz."
Facebook, kullanıcıların salgının kökenini platformda tartışmalarına izin verirken, herhangi bir yanlış bilgiye izin vermemeye devam edeceğini de söylüyor. Yeni kurallara göre, yanlış bilgi paylaşan sayfaların gönderileri silinecek ve Facebook, kullanıcılara açılır pencerede bir uyarı gösterecek.
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