"COVID-19'un İnsan Yapımı Olduğunu" Söylemek, Facebook'ta Artık Serbest!

Facebook, COVID-19 virüsünün insan üretimi olduğunu iddia eden paylaşımlar hakkında yeni bir karar aldı. Artık, virüsün insan yapımı olduğunu söylemek Facebook'ta tamamen serbest!

  • Levent Öztürk
Facebook'tan yeni COVID-19 kararı

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