"COVID-19'un İnsan Yapımı Olduğunu" Söylemek, Facebook'ta Artık Serbest!

Facebook, COVID-19 virüsünün insan üretimi olduğunu iddia eden paylaşımlar hakkında yeni bir karar aldı. Artık, virüsün insan yapımı olduğunu söylemek Facebook'ta tamamen serbest!