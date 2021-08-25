COVID-19'a Karşı Geliştirilen Yeni DNA Aşısı ZyCov-D'ye Acil Kullanım Onayı

Hindistan İlaç Denetçisi Müdürlüğü, ZyCov-D aşısı için acil kullanım izni verildiğini duyurdu. Bu, COVID-19'a karşı onaylanmış ilk DNA aşısı olarak öne çıkıyor ve ilaç şirketi firması Cadila, hastalığa karşı yüzde 66 etkinliğe sahip olduğunu söylüyor.
Aşı, 28 gün arayla üç doz halinde verilecek ve var olan verilere göre güvenli ve iyi tolere ediliyor. 12 ile 18 yaşları arasındaki 1.000 ergen de dahil olmak üzere 28.000'den fazla gönüllüde test edildi. Onay, bu yaş grubunun Hindistan'da aşılanmasına izin verecek. Firma, her yıl 100 ila 120 milyon doz arasında üretim yapmayı hedefliyor.
Caida başkanı Mr. Pankaj R. Patel, "Hindistan inovasyonunun bir ürünü olan, insan kullanımına sunulan dünyanın ilk DNA aşısı haline gelen ve dünyanın en büyük bağışıklık kazandırma girişimini destekleyen ZyCoV-D ile tarihi bir dönüm noktasındayız. Aşımızın COVID-19 ile bu mücadeleye katkıda bulunacağı ve özellikle 12-18 yaş grubunda daha büyük bir nüfusun aşılanmasını sağlayacağı için özellikle mutluyuz. Bu çabayı destekleyen tüm araştırmacılara, klinik araştırma araştırmacılarına, gönüllülere ve düzenleyicilere teşekkür etmek istiyorum" diyor.
DNA aşısı, bağışıklık tepkisini uyarmak için genetiği değiştirilmiş ve zararsız bir virüsün kullanıldığı AstraZeneca aşısı gibi vektör bazlı aşılardan farklı çalışıyor. Bunun yerine, çoğalabilen ve insan vücudunu virüsün sivri proteinlerini üretmesi için uyarmak için kullanılabilen küçük bir DNA döngüsü olan bir plazmit kullanıyor.
Bu proteinler, COVID-19'a neden olan virüs olan SARS-CoV-2 tarafından kendisini hücrelere bağlamak için kullanılıyor. Bu tür proteinler kendi organizmamız tarafından üretildiğinde, bir bağışıklık tepkisi oluşturuyor. Bağışıklık sistemimiz bunlarla hızlı bir şekilde ilgilenilmesi gerektiğini öğreniyor.
DNA aşılarının avantajı, bu tür aşıları hızlı, ucuz ve güvenli bir şekilde üretebilme yeteneği. Aynı zamanda çok hızlı bir şekilde güncellenmiş sürümlerin geliştirilmesine olanak tanıyor. Bu, dünya çapında birçok ülkede en yaygın olan Delta gibi varyantlara karşı mücadelede özellikle yararlı olabilir. Normal bir buzdolabı sıcaklığında saklanıyor ve oda sıcaklığında aylarca bozulmadan kalabiliyor.
Klinik araştırmanın birinci aşamasından elde edilen veriler, yakın zamanda Lancet tarafından yayınlanan EClinicalMedicine dergisinde yayınlandı. Bir DNA aşısı üretmeye yönelik önceki girişimler işe yaramadığı için, tam denemeden elde edilen verilerde kesinlikle çok fazla ilgi çekici kısım bulunuyor. Özellikle, birkaç yaklaşım hayvan modellerinde büyük umut vaat etti, ancak insanlara tercüme edilemedi. Yaklaşım başarılı olursa, bu devrim niteliğinde olabilir.
Araştırılmakta olan yüzlerce DNA aşısı var ve bunların çoğu, diğer birçok hastalık arasında kanser, paraziter hastalıklar, grip ve HIV ile savaşmak için bu yaklaşımı kullanmayı umuyor...
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