COVID-19'a Karşı Geliştirilen Yeni DNA Aşısı ZyCov-D'ye Acil Kullanım Onayı

COVID-19'la savaşta dev bir adım daha: 12-18 yaş arası gençler için de uygun olduğu söylenen yeni DNA aşısı, acil kullanım onayı aldı.