Yeni keşif! Bilim insanları evrenin keşfedilmemiş %40'lık bölümünü buldular

Bilim insanları, bugüne kadar keşfedilmemiş evrenin maddesinin %40'lık bölümünü keşfetti. Bulgular 6 Kasım 2020'de Astronomy & Astrophysics dergisinde yayınlandı...

Yeni keşif! Bilim insanları evrenin keşfedilmemiş %40'lık bölümünü buldular

Astrofizikçiler, yıldızları, gezegenleri ve galaksileri oluşturan sıradan maddenin yaklaşık % 40'nın, karmaşık kozmik ağda sıcak bir gaz şeklinde gizlenmiş olarak tespit edilmediğini düşünüyor. Bugün bilim insanları, bu gizli maddeyi ilk kez 20 yıllık verilerin yenilikçi bir istatistiksel analiziyle tespit etmiş olabilirler.

Galaksiler, iplikçiklerle birbirine bağlanan karmaşık bir düğümler ağı biçiminde dağıtılır ve bunlar da boşluklarla ayrılır. Bu kozmik ağ olarak bilinir. İpliklerin, dağınık, sıcak bir gaz biçiminde Evren'in neredeyse tüm sıradan maddesini içerdiği düşünülmektedir. Bununla birlikte, bu dağınık gaz tarafından yayılan sinyal o kadar zayıftır ki % 40 ila 50'si tespit edilmez.

Sciencedaily'de yer alan habere göre bulgular 6 Kasım 2020'de Astronomy & Astrophysics dergisinde yayınlandı.

20 YILLIK VERİLER İNCELENDİ

Fransa'nın Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezinde'ki bilim insanları, yayınladıkları çalışmada bugüne kadar tespit edilememiş maddeyi nasıl tespit ettiklerini de otaya koydu. Keşif beklenenin aksine teknolojik ekipmanlarla değil, 20 yıl önceki verilerin incelenmesiyle yapıldı.

X ışınlarının incelenmesi sonucunda bilim insanları, filamentlerin daha önce gözden kaçan çok miktarda sıcak gaz içerdiğini doğruladı.

Bu bulgular, kozmik mikrodalga arkaplanı üzerindeki etkisiyle kozmik ağdaki sıcak gazın dolaylı tespitine dayanan aynı araştırma ekibi tarafından yapılan önceki analizleri doğrulamaktadır. Bu, kozmik ağın ipliksi yapısında gazın evrimini test etmek için daha kaliteli veriler kullanılarak daha ayrıntılı çalışmaların yolunu açıyor.

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