iPhone 14 Hakkında Ne Biliyoruz? İddialar ve Söylentiler İçeride...

iPhone 13 konusunda, çip sıkıntısının da etkisiyle üretim sıkıntıları yaşanıyor. Ama görünene göre bu durum, tüketici teknolojisi topluluğunun bir sonraki modelin nasıl görünebileceği konusunda sızıntı ve iddialarla karşılaşması için için bir engel yaratmadığı açık.
Doğal olarak şu anda, bir sonraki iPhone'un özellikleri ve hatta fiyatlandırması hakkında fazla bir şey bilmiyoruz, ancak bir dizi güvenilir tasarım fısıltısı internetin söylenti odalarında dolaşmaya başladı. Eğer bu söylentiler doğruysa, büyük bir yeniden tasarıma sahne olacak bir iPhone ile karşılaşabiliriz.
Bir kez daha çentik iddiası
En büyük söylentilerden biri, iPhone 14'ün çentikten vazgeçmesi ile ilgili. 2017'de iPhone X'te çentiğin kullanılmaya başlamasının ardından, Apple nihayet gelecek yıl çentikten vazgeçebilir. Apple analisti Ming Chi Kuo'nun söylediğine göre şirket, çentik yerine Pro modellerinde daha küçük bir kamera deliği ile karşımıza çıkacak. Delik tasarımı, Galaxy S21 Ultra ve Galaxy Z Flip 3 dahil olmak üzere Samsung'un yakın tarihli bir dizi telefonunda görüldüğü gibi, ön kamera için yalnızca küçük dairesel bir oyuğa sahip bir ekranı ifade ediyor.
Tam bir yeniden tasarım
Çentik, Face ID'nin çalışmasını sağlayan bileşenlere ev sahipliği yapıyor; yani Apple'ın çentiksiz bir iPhone'u gerçeğe dönüştürmek için tüm bu teknolojiyi küçültmesi gerekiyor. Bloomberg'den Mark Gurman, Power On haber bülteninin Eylül sayısında, iPhone 14 için "tam bir yeniden tasarım" öngördüğünü söylerken de bu değişikliğe işaret etmişti.
Kamera çıkıntısının sonu mu geliyor?
Apple'ın listesinde olduğu söylenen bir başka tasarım özelliği de kamera çıkıntısı olarak görülüyor. iPhone 13 serisi, modele bağlı olarak iki veya üç lens barındıran çıkıntılı bir kamera blokuna sahip. Jon Prosser'in söylediğine göre, geleceğin iPhone'u bu çıkıntıyı tamamen ortadan kaldırabilir ve bu da kamera bileşenlerine ev sahipliği yapacak daha kalın bir kasa anlamına gelebilir.
Paslanmaz çelik yerine titanyum
iPhone'un kasasından bahseden Prosser, iPhone 14 Pro'nun ilk kez paslanmaz çelik yerine titanyum alaşımlı bir gövdeye sahip olabileceğini de söylüyor. Bu söylentiye ilk olarak JP Morgan Chase'in Çin ofisi tarafından bir Temmuz raporunda atıfta bulunuldu. Apple, daha önce Seri 7 dahil olmak üzere bazı Apple Watch modellerinde titanyum alaşımı kullanmıştı. Titanyum alaşımı, paslanmaz çelikten daha hafif bir malzeme olduğu için kullanılıyor. Ayrıca titanyum, çizilmelere, korozyona ve bükülmeye karşı daha dayanıklı bir yapıya sahip.
Katlanabilir iPhone ne zaman?
Katlanma konusunda ise, katlanabilir bir iPhone ile karşılaşıp karşılaşmayacağımızı kesin olarak söylememiz mümkün değil. Ocak ayında yayınlanan bir Bloomberg raporu, Apple'ın halihazırda bir katlanabilir iPhone ekranının çalışan bir prototipine sahip olduğunu, ancak bir lansman zaman çizelgesini onaylamadığını söylemişti. Tayvan'daki Economic Daily de dahil olmak üzere diğer haber kaynakları, 2022'yi katlanabilir iPhone'un ortaya çıkacağı yıl olarak tanımladı. Apple analisti Ming-Chi Kuo ise tahminini daha önceki 2023 yerine 2024'e revize etti.
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