iPhone 14 Hakkında Ne Biliyoruz? İddialar ve Söylentiler İçeride...

iPhone 14'e neredeyse 1 yıl var... Ama bu, hakkında pek çok iddianın ortalıkta dolaşmasına engel değil. Peki, sıradaki iPhone hakkında neler biliyoruz? Güvenilir kaynaklardan gelen iddia ve söylentileri bir araya getirdik...

  • Levent Öztürk
iPhone 14 hakkında ne biliyoruz?
Jon Prosser

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