iPhone 14 Hakkında Ne Biliyoruz? İddialar ve Söylentiler İçeride...

iPhone 14'e neredeyse 1 yıl var... Ama bu, hakkında pek çok iddianın ortalıkta dolaşmasına engel değil. Peki, sıradaki iPhone hakkında neler biliyoruz? Güvenilir kaynaklardan gelen iddia ve söylentileri bir araya getirdik...

18 Kasım 2021 01:30

Levent Öztürk