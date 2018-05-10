Cristiano Ronaldo'dan Facebook Dizisi
Cristiano Ronaldo, Facebook için çekilen futbol konulu yeni bir dizinin yapımcı koltuğunda oturacak!
Christiano Ronaldo büyük bir futbol yıldızı, girişimci ve yardımsever olarak tanınıyor. Geçtiğimiz yıllar içerisinde pek çok teknoloji ürünü – kas uyarıcı bir cihaz, Monster marka kulaklık serisi ve bir ZTE akıllı telefon dahil olmak üzere – için tanıtımlar düzenlemişti. Şimdi ise futbol yıldızı medyaya yöneliyor gibi gözüküyor. Facebook Watch için yeni bir drama serisinde New York'taki bir kızlar futbol takımı konu alınacak ve yapımcı olarak Ronaldo'nun ismi geçiyor.
Deadline'ın söylediğine göre dizi, Memphis Beat yaratıcıları Liz Garcia ve Josh Harto tarafından yazılacak ve eski ABC yöneticisi Paul Lee'nin indie stüdyosu Wiip tarafından üretilecek. Deadline'ın söylediğine göre çocuklar gençlik yaşamları, aşkları, arkadaşlıkları ve aileleri ile uğraşırken, takımın çok ırklı yapısı ile beraber galibiyet serisinin şehirdeki sınıf ve etnik farklılık kaynaklı problemlerin aşılmasına yardımcı olacağı ümit ediliyor.
Bu dizi, Wiip'in Facebook Watch için ürettiği ikinci dizi olacak. Üreticinin Facebook'a sattığı ilk isim ise Catherine Zeta-Jones'lu Queen America idi. Facebook Watch'ın, son zamanlarda video platformunun içerik miktarını hızlı bir şekilde desteklediği ve arttırdığı rahatlıkla söylenebilir...
Levent Öztürk
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