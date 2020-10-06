Crysis 3'ü Nvidia RTX 3090'ın VRAM'ine Yüklediler

Crysis 3, Nvidia'nın canavar ekran kartı RTX 3090'ın VRAM'i üzerinden çalıştırıldı; performansıyla şaşırttı!

Crysis 3'ü Nvidia RTX 3090'ın VRAM'ine Yüklediler

Daha önce Crysis 3'ün ekran kartı olmaksızın sadece işlemciyle çalıştırıldığını görmüştük. Şimdi ise benzer sayılabilecek bir başarıya imza atıldı ve oyun, GeForce RTX 3090'ın belleği üzerinden çalıştırıldı.

Strife212, bu garip başarıya imza atmak için VRAM Drive adlı bir program kullanarak RTX 3090'ın VRAM'i üzerinde 15GB'lık bir sanal sürücü oluşturdu. Böylece oyun, bellek üzerine yüklenirken grafik belleği olarak oyuna 9GB VRAM kaldı. Crysis bu şekilde 4K ve yüksek grafik seçeneklerinde bile hızlı bir biçimde çalıştı, hatta bir ekran görüntüsünde saniyede 75 kare verdiği gözlendi. Buna karşın oyunun CPU'yu her zamanki gibi kullandığını belirtmekte fayda var; yani sadece oyunun yüklü olduğu konum grafik kartı idi.

Normal şartlarda tamamen VRAM üzerinden çalışan bir oyunun çok hızlı yüklenmesi gerekiyor, ancak Strife212'ye göre bir yerlerde darboğaz oluştu ve bundan dolayı NVMe SSD'lerin hızına ulaşılamadı.

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