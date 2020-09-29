NVIDIA GeForce RTX 3080'de Yaşanan Sorunun Nedeni Belli Oldu

NVIDIA, 1 Eylül'de RTX 2080'in 2 katına kadar performans gösterdiği iddia edilen RTX 3000 serisi ekran kartlarını tanıtmıştı. Oyun severler tarafından uzun zamandır beklenen yeni ekran kartı ailesi, ön siparişe çıkar çıkmaz ise stokları tüketmiş, ancak bu sonuç oyuncuları memnun etmemişti. Zira eBay gibi perakende zincirleri tarafından satın alınan ekran kartları, stokların tükenmesiyle beraber fiyatları arttırılarak oyunculara sunulmuştu. Bu stok probleminin ardından ise şimdi RTX 3000 serisi bir başka sorun ile karşı karşıya.
İddialara göre oyuncular, NVIDIA RTX 3000 serisi ekran kartları ile bir oyuna girdiklerinde, bilgisayar kitlenmeleri ve siyah ekranlarla karşılaşıyorlar. Özellikle GeForce RTX 3080 ekran kartında görüldüğü söylenen bu sorunun temel nedeni henüz NVIDIA tarafından doğrulanmış değil. Ancak Igor'sLAB tarafından yapılan araştırma, bazı rahatsız edici ayrıntıları ortaya çıkartmış.
Rapora göre, NVIDIA'nın AIB (Add-In-Board) ortakları GPU'ya güç sağlamaktan sorumlu kapasitörlerini ucuza mal etmişler. RTX 3080'in referans tasarımını analiz eden ve diğer markalarla kıyaslayan Igor'sLAB, kapasitörlerin sorunlu olduğu sonucuna varmış.
Raporda, özellikle ZOTAC markasının ucuz kapasitörlerini tercih ettiği ifade edilirken, ASUS ve EVGA gibi markaların kartlarında daha pahalı kapasitörler kullanıldığına da dikkat çekilmiş.
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