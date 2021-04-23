Razer, Tüm Oyuncular İçin En Büyük E-Spor Turnuvasını Getiriyor!

Oyuncular için önde gelen küresel yaşam tarzı markası Razer, 7 Mayıs'ta başlayacak turnuva elemeleriyle tüm Kuzey Amerika oyun topluluğuna açık en büyük bölgesel online e-spor turnuvası olan Razer Invitational'ın yeni sezonunu duyurdu. Razer Invitational Season 2020'nin küresel başarısının ardından, turnuva serisi, 2021 sezonuna Kuzey Amerika'da ilk kez başlayarak, bölgedeki rakipleri mayıs ayı boyunca ve haziran ayının başlarına kadar haftalık üç ayrı turnuvada yarışmaya davet ediyor.
Her hafta, e-spor dünyasının her köşesinden sporcular, sadece şan ve şöhret için değil aynı zamanda oyun donanımı ve 30.000 dolara kadarlık ödül havuzu için Fortnite (PC, Konsol, Mobil), Rainbow 6 Siege (PC) ve Brawl Stars (Mobil) dahil olmak üzere farklı oyunlarda rekabet etme fırsatına sahip olacak.
Razer Kıdemli Global Espor Lideri Khang Thai, "Razer Invitational, her sporcunun oyun içi sıralamasına, sponsorluk durumuna veya takım üyeliğine bakılmaksızın rekabet etme şansına sahip olduğu saf ve rekabetçi bir platform oluşturma fikri üzerine kuruldu" dedi. "Artık e-spor topluluğu içinde kapsayıcılığı temsil eden küresel bir fenomen haline gelen Invitational'ın oldukça başarılı geçen 2020 sezonunun ardından, daha da büyük bir 2021 sezonu ile e-spor vizyonumuza devam ederek, rekabetçi turnuva oyunlarını dünyanın her yerinden herkes için erişilebilir kılıyor ve yeni nesil e-spor sporcuları yetiştiriyoruz."
Tam anlamıyla Eşsiz bir Espor Turnuvası
Razer Invitational'ın ilk sezonu, dünya genelindeki e-spor toplulukları içindeki engelleri kaldırmaya çalıştığı ve aynı zamanda e-sporun getirdiği heyecanı ve tutkuyu genel izleyicilere tanıttığı 2020'de başladı. Geleneksel e-spor yarışmalarının aksine, Razer Invitational, cesaretini uluslararası bir sahnede test etmek isteyen herkese açıktır ve keşfedilmemiş yeteneklere mükemmellik şansı verir.
Razer Invitational Season 2020, üç bölgeden 22 ülke ve en iyi oyunlarda uluslararası düzeyde rekabet etme fırsatına hevesle katılan yaklaşık 60.000 sporcu ile Güneydoğu Asya, Latin Amerika ve Avrupa'daki hayranları büyüleyen büyük bir başarıydı. Razer Invitational Season 2020'ye katılan adı duyulmamış oyuncuların namı yayılan e-spor atletlerine yükselişini izlemek için 24 milyon izleyicinin ekran başına geçmesi de turnuvanın dünyanın her yerindeki izleyicilerden onay aldığını kanıtladı.
Kuzey Amerika, daha büyük ve heyecan verici Sezon 2021'i başlatıyor
Razer Invitationals 2020'de olduğu gibi, 2021 Sezonu da Razer Invitational - Kuzey Amerika ile başlayacak ve Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'daki oyunculara uluslararası tanınırlık için rekabet etmeleri adına eşit bir oyun alanı sağlayacak. Turnuva, oyun platformlarının tüm yelpazesini kapsayan ve eşsiz şekilde küratörlüğünün yapıldığı; Fortnite, Rainbow Six Siege ve Brawl Stars'ın bulunduğu üç oyundan oluşan üç haftalık bir alana yayılmıştır. Her üç oyun da tüm oyuncuların takım olarak veya bireysel şekilde kaydolmaları ve her hafta mücadele etmeleri için açık olacak. Oyun başına 10.000$ ödüllü büyük bir final ve donanım ödülleri bulunacak.
Yarışmaya katılmak yerine sadece maçları izlemek isteyen oyunculara da yayınlar sırasında turnuva sponsorlarından ödüller kazanmak için benzersiz fırsatlar da verilecek. Razer Invitational- Kuzey Amerika'yı izlemek için lütfen YouTube.com/Razer, Twitch.tv/Razer veya Facebook.com/TeamRazer adresini ziyaret edin.
Razer Invitational- Kuzey Amerika, dünyanın en büyük ve en kapsamlı e-spor turnuvaları serisi olmaya aday olan Invitational'ın yalnızca başlangıcı olacak. 2021 Sezonu boyunca Razer, etkinlik serisini yeni bölgelere doğru genişletmeye devam edecek, dünyanın her yerinden gelen ve gelecek e-spor yeteneklerine, rekabet etmek ve becerilerini göstermek için bir platform sunacak.
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Razer Invitational için kayıtlar- Kuzey Amerika, 20 Nisan TSİ 19.00'da (9AM PT) başladı. Turnuva elemeleri ise 7 Mayıs'ta start alacak. Her hafta, playoff aşamalarına götüren açık eleme maçlarıyla başlayıp, her pazar günü büyük bir finalle sona eren yeni bir oyun yer alacak. Razer Invitational- Kuzey Amerika'ya kaydolmak için sporcular mogul.gg/hub/Razer adresine gidebilir.
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