Razer, Tüm Oyuncular İçin En Büyük E-Spor Turnuvasını Getiriyor!

Razer Invitational Season 2020'nin müthiş başarısından etkilenen Razer, 2021 sezonuna bomba gibi başlıyor ve Kuzey Amerika'ya tüm oyuncular için en büyük e-spor turnuvasını getiriyor.