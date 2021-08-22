Bezos'un Uzay Şirketi Blue Origin NASA'ya "SpaceX Davası" Açtı!

Jeff Bezos'un Blue Origin firması, Elon Musk'ın SpaceX'ine verilen ihale sebebiyle NASA'ya dava daha açtı. Bu davanın ardından NASA'nın projeyi beklemeye almaya karar vermesi ile beraber SpaceX bir süre boyunca 2.9 milyar dolarlık Ay iniş anlaşması üzerinde çalışamayacak. Uzay ajansının Reuters'e söylediğine göre, Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin'in ABD Federal İddialar Mahkemesi'ne şikayette bulunmasının ardından proje üzerindeki tüm çalışmalar geçici olarak durduruldu. Uzay ajansı yaptığı açıklamada, "Bu geçici iş durdurma karşılığında, tüm taraflar 1 Kasım'da sona erecek hızlandırılmış bir dava takvimini kabul etti" dedi.
Blue Origin, NASA'nın başlangıçta iki anlaşma yapmayı planlamasına rağmen sonradan sadece SpaceX ile Ay iniş sözleşmesi yapması nedeniyle bu davayı açtı. Ajans, görevlerin zamanında başlatılabilmesini sağlamak için geleneksel olarak her görev için birden fazla yüklenici ile çalışır. Ancak, Orion uzay aracından astronotlarını Ay'ın yüzeyine taşımak için tasarlanacak olan Artemis Ay iniş aracı için talep ettiği bütçenin yalnızca bir kısmını aldı ve bu yüzden de ikinci bir sözleşme yapmaktan vazgeçti.
Bezos'un firması ilk olarak Nisan ayında karara itiraz etti ve Devlet Hesap Verebilirlik Ofisi'ne (GAO) bir protestoda bulundu. The Verge'in belirttiği üzere bu şikayet, SpaceX sözleşmesini 95 gün boyunca askıya aldı, bu nedenle NASA ve Elon Musk'ın şirketinin projeyi ikinci kez geçici olarak durdurması gerekiyor. Blue Origin, SpaceX'in yaptığı gibi teklifini revize etme fırsatı verilmediği için seçim sürecinin adil olmadığını savundu.
GAO nihayetinde davayı reddetti ve NASA'nın görev için tüm teklifleri değerlendirmesinin "makul ve geçerli ihale kanunu, yönetmelik ve duyuru şartları ile tutarlı olduğu" sonucuna vardı. Yine de GAO kararını açıklamadan önce Jeff Bezos, NASA'ya Blue Origin'in sabit fiyatlı bir iniş aracı sözleşmesi karşılığında 2 milyar dolara kadar ödemeden feragat etmeye istekli olduğunu söyleyen bir açık mektup yazdı.
Blue Origin, açtığı davaların her ikisinde de "NASA'nın İnsan İniş Sisteminde bulunan satın alma sürecindeki kusurları gidermek için bir girişimde bulunduğunu" söyledi. Daha yakın tarihli şikayeti için firma, "NASA'nın kararıyla ilgili temel sorunlar olduğuna dair inancında kararlı olduğunu, ancak GAO'nun sınırlı yargı yetkisi nedeniyle bunları ele alamadığını" açıkladı.
Mahkemenin hangi tarafı seçeceğini yakında öğreneceğiz: Bir yargıç bir duruşma için 14 Ekim tarihini belirledi...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın