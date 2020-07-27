Dark 3. sezon kafaları karıştırmıştı! Netflix Dark için "spoiler" verdi...

Geçtiğimiz ay merakla beklenen Dark'ın üçüncü ve son sezonu yayınlandı. Netflix'in en çok izlenen yapımlarından olan Dark, her sezonda olduğu gibi bu son sezon da kafaları baya karıştırdı. Hatta Dark dizisini anlamayanlar için internet sitesi kuruldu. Bunun ardından Netflix harekete geçti.
Netflix 3. sezonuyla final yapan Dark'ın hayranları için kafa karışıklıklarını giderecek yeni bir video yayınladı. 'Dejavu' başlığıyla yayınlanan video her şeyin birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu, daha önce çoktan gerçekleşmiş olayların diğer dünyada nasıl bir yansıması olduğunu daha farklı bir bakış açısıyla anlatıyor.
Videoda, her şeyin birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu, 'Jonas'ın dünyasında' gerçekleşmiş olayların 'Martha'nın dünyasında' nasıl bir yansıması olduğunu, farklı bir perspektifle gösteriyor.
İŞTE KAFA KARIŞIKLIĞINI BİRAZ GİDEREN O VİDEO
Dark, ilk olarak Aralık 2017'de yayınlanmış ve 2018 yılını es geçtikten sonra 2019 ve 2020 Haziran aylarında yayınlanmaya devam etmişti.
Dizi, iki küçük çocuğun ortadan kaybolmasının üzerine, dört aile arasındaki ilişkilerin ortaya konduğu bir Alman kasabasında geçiyor ve kurulan doğaüstü bir zaman döngüsü tüm sırları açığa çıkarıyor.
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