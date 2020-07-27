Dark 3. sezon kafaları karıştırmıştı! Netflix Dark için "spoiler" verdi...

Dark'ın üçüncü ve son sezonu, 27 Haziran 2020 tarihinde tüm dünyayla aynı anda Netflix Türkiye'de yayınlandı. Dizi yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada da oldukça fazla konuşulmaya başladı. Netflix, Dark'ın sezonları arasındaki bağlantıyı gösteren yeni bir video yayınladı...