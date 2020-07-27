Dark 3. sezon kafaları karıştırmıştı! Netflix Dark için "spoiler" verdi...

Dark'ın üçüncü ve son sezonu, 27 Haziran 2020 tarihinde tüm dünyayla aynı anda Netflix Türkiye'de yayınlandı. Dizi yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada da oldukça fazla konuşulmaya başladı. Netflix, Dark'ın sezonları arasındaki bağlantıyı gösteren yeni bir video yayınladı...

Dark 3. sezon kafaları karıştırmıştı! Netflix Dark için "spoiler" verdi...

Geçtiğimiz ay merakla beklenen Dark'ın üçüncü ve son sezonu yayınlandı. Netflix'in en çok izlenen yapımlarından olan Dark, her sezonda olduğu gibi bu son sezon da kafaları baya karıştırdı. Hatta Dark dizisini anlamayanlar için internet sitesi kuruldu. Bunun ardından Netflix harekete geçti.

Netflix 3. sezonuyla final yapan Dark'ın hayranları için kafa karışıklıklarını giderecek yeni bir video yayınladı.  'Dejavu' başlığıyla yayınlanan video her şeyin birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu, daha önce çoktan gerçekleşmiş olayların diğer dünyada nasıl bir yansıması olduğunu daha farklı bir bakış açısıyla anlatıyor.

Videoda, her şeyin birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu, 'Jonas'ın dünyasında' gerçekleşmiş olayların 'Martha'nın dünyasında' nasıl bir yansıması olduğunu, farklı bir perspektifle gösteriyor.

İŞTE KAFA KARIŞIKLIĞINI BİRAZ GİDEREN O VİDEO

DARK | Dejavu | NetflixDARK | Dejavu | Netflix
Her şey birbiriyle bağlantılı. Ve her şey daha önce çoktan gerçekleşmişti. Bu bir dejavu. #Dark Abone ol: Netflix Hakkında: Netflix, 190'dan fazla ülkede 193 milyon ücretli kullanıcının farklı türlerde ve dillerde diziler, belgeseller ve sinema filmleri izlediği, dünyanın eğlence odaklı lider yayın hizmetidir. Üyeler yayınları istedikleri kadar, istedikleri zaman, istedikleri yerde, internete bağlı tüm ekranlarda izleyebilirler. Yayınların tamamını reklamsız olarak ve herhangi bir taahhütte bulunmadan oynatabilir, durdurabilir ve daha sonra izlemeye devam edebilirler. INSTAGRAM: FACEBOOK: TWITTER: DARK | Dejavu | NetflixürkiyeOfficial Zamanı büken bu çılgın öykü, tuhaf ve yeni bir dünyada sona yaklaşıyor. Bu dünyada bazı şeyler oldukça tanıdık, bazı şeyler ise rahatsız edici derecede yabancı.


Dark, ilk olarak Aralık 2017'de yayınlanmış ve 2018 yılını es geçtikten sonra 2019 ve 2020 Haziran aylarında yayınlanmaya devam etmişti.

Dizi, iki küçük çocuğun ortadan kaybolmasının üzerine, dört aile arasındaki ilişkilerin ortaya konduğu bir Alman kasabasında geçiyor ve kurulan doğaüstü bir zaman döngüsü tüm sırları açığa çıkarıyor.

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