Tesla filmi hakkında tüm detaylar! Fragman, oyuncular, konusu...

Tesla filminin fragmanı yayınlandı. Başrolünde Ethan Hawke'nin yer aldığı film ne zaman vizyona girecek? İşte Tesla filminin konusu nedir? 2020 Sundance Film Festivali'nde ödül alan Tesla filmi hakkında detaylar...

Tesla filmi hakkında tüm detaylar! Fragman, oyuncular, konusu...

Tesla filminin fragmanı yayınlandı. Ünlü fizikçi Nikola Tesla'nın hayatının konu edildiği Tesla filminin başrolünde Ethan Hawke yer alıyor. Peki Tesla filminin oyuncu kadrosunda kimler var? Film neyi anlatıyor? İşte detaylar...

Tesla Fragman

Tesla - Official Trailer I HD I IFC FilmsTesla - Official Trailer I HD I IFC Films
Opening in theaters and VOD August 21 Directed by: Michael Almereyda Starring: Ethan Hawke, Eve Hewson, Hannah Gross & Kyle MacLachlan Brilliant, visionary Nikola Tesla (Ethan Hawke) fights an uphill battle to bring his revolutionary electrical system to fruition, then faces thornier challenges with his new system for worldwide wireless energy. The film tracks Tesla’s uneasy interactions with his fellow inventor Thomas Edison (Kyle MacLachlan) and his patron George Westinghouse (Jim Gaffigan). Another thread traces Tesla’s sidewinding courtship of financial titan J.P. Morgan (Donnie Keshawarz), whose daughter Anne (Eve Hewson) takes a more than casual interest in the inventor. Anne analyzes and presents the story as it unfolds, offering a distinctly modern voice to this scientific period drama which, like its subject, defies convention. #Tesla #IFCFilms Subscribe to IFC Films: Connect with IFC Online IFC Films Official Site: Follow IFC Films on Twitter: Find IFC Films on Facebook: Follow IFC Films on Instagram :

Tesla Filminin Konusu Nedir?

Tesla filmi, Tesla'nın farklı elektrik akımları ve isimsiz bobini de dahil olmak üzere en dikkat çekici keşiflerinden bazılarını anlatıyor. Keşifler sırasında gelişen diğer sosyal olaylar da hikayede dikkat çekiyor.

Tesla Oyuncu Kadrosu

Tesla filmi, dünya prömiyerini yaptığı 2020 Sundance Film Festivali'nden ödülle döndü. Filmde Thomas Edison karakterini Kyle MacLachlan canlandırıyor. 

Tesla filminin yönetmenliğini Michael Almereyda üstlendi.

  • Ethan Hawke (Nikola Tesla)
  • Eve Hewson (Anne Morgan)
  • Kyle MacLachlan (Thomas Edison)
  • Jim Gaffigan (George Westinghouse)
  • Josh Hamilton (Robert Underwood Johnson)
  • Ebon Moss-Bachrach (Szigeti)
  • Lucy Walters (Katherine Johnson)
  • James Urbaniak (Profesör Anthony)

Tesla Ne Zaman Gösterime Girecek

Tesla,  ABD'de 21 Ağustos'ta gösterime girecek. Aynı gün VOD platformlarında da yayınlanacak.

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