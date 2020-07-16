Tesla filmi hakkında tüm detaylar! Fragman, oyuncular, konusu...

Tesla filminin fragmanı yayınlandı. Ünlü fizikçi Nikola Tesla'nın hayatının konu edildiği Tesla filminin başrolünde Ethan Hawke yer alıyor. Peki Tesla filminin oyuncu kadrosunda kimler var? Film neyi anlatıyor? İşte detaylar...
Tesla Fragman
Tesla Filminin Konusu Nedir?
Tesla filmi, Tesla'nın farklı elektrik akımları ve isimsiz bobini de dahil olmak üzere en dikkat çekici keşiflerinden bazılarını anlatıyor. Keşifler sırasında gelişen diğer sosyal olaylar da hikayede dikkat çekiyor.
Tesla Oyuncu Kadrosu
Tesla filmi, dünya prömiyerini yaptığı 2020 Sundance Film Festivali'nden ödülle döndü. Filmde Thomas Edison karakterini Kyle MacLachlan canlandırıyor.
Tesla filminin yönetmenliğini Michael Almereyda üstlendi.
- Ethan Hawke (Nikola Tesla)
- Eve Hewson (Anne Morgan)
- Kyle MacLachlan (Thomas Edison)
- Jim Gaffigan (George Westinghouse)
- Josh Hamilton (Robert Underwood Johnson)
- Ebon Moss-Bachrach (Szigeti)
- Lucy Walters (Katherine Johnson)
- James Urbaniak (Profesör Anthony)
Tesla Ne Zaman Gösterime Girecek
Tesla, ABD'de 21 Ağustos'ta gösterime girecek. Aynı gün VOD platformlarında da yayınlanacak.
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