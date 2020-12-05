David Fincher imzalı Mank filmi Netflix'te! İşte Mank'ın konusu, oyuncuları

Karşınızda Herman Mankiewicz, ama siz ona kısaca MANK deyin! David Fincher imzalı Mank filmi, 4 Aralık'ta tüm dünyayla aynı anda Netflix'te yayınlandı. Peki Mank filmi konusu nedir? İşte fragman ve detaylar...

Netflix'in yeni filmi Mank'ın konusu nedir? İşte fragman ve oyuncu kadrosu

Netflix, David Fincher'in heyecanla beklenen filmi MANK'ın resmi afişini ve fragmanını geçtiğimiz aylarda paylaşmıştı.  David Fincher'ın beş yıllık aradan sonraki ilk uzun metraj filmi Mank, 4 Aralık'ta Netflix'teki yerini aldı. Peki Mank filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? 

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Mank Filmi Konusu Nedir?

1930'ların Hollywood'u, Yönetmen Orson Welles için Citizen Kane filminin senaryosunu bitirmeye çalışan hiciv ustası ve alkolik senarist Herman J. Mankiewicz'in gözünden yeniden değerlendiriliyor.

Mank Oyuncu Kadrosu

Yönetmen: David Fincher

Senarist: Jack Fincher

Oyuncu Kadrosu: Akademi Ödüllü Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins, Arliss Howard, Tom Pelphrey, Sam Troughton, Ferdinand Kingsley, Tuppence Middleton, Tom Burke, and Charles Dance

Mank Fragmanı 

MANK | Resmi Fragman | NetflixMANK | Resmi Fragman | Netflix
MANK. 4 Aralık’ta Netflix’te. Oscar ödüllü Gary Oldman’a Amanda Seyfried, Lily Collins, Arliss Howard, Tom Pelphrey, Sam Troughton, Ferdinand Kingsley, Tuppence Middleton, Tom Burke ve Charles Dance eşlik ediyor. Yönetmen David Fincher. MANK'ı takip edin: Instagram: @mank Twitter: @mankfilm Abone ol: Netflix Hakkında Netflix, 190'dan fazla ülkede 193 milyon ücretli kullanıcının farklı türlerde ve dillerde diziler, belgeseller ve sinema filmleri izlediği, dünyanın eğlence odaklı lider yayın hizmetidir. Üyeler yayınları istedikleri kadar, istedikleri zaman, istedikleri yerde, internete bağlı tüm ekranlarda izleyebilirler. Yayınların tamamını reklamsız olarak ve herhangi bir taahhütte bulunmadan oynatabilir, durdurabilir ve daha sonra izlemeye devam edebilirler. INSTAGRAM: FACEBOOK: TWITTER: MANK | Resmi Fragman | NetflixürkiyeOfficial

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