David Fincher imzalı Mank filmi Netflix'te! İşte Mank'ın konusu, oyuncuları

Netflix, David Fincher'in heyecanla beklenen filmi MANK'ın resmi afişini ve fragmanını geçtiğimiz aylarda paylaşmıştı. David Fincher'ın beş yıllık aradan sonraki ilk uzun metraj filmi Mank, 4 Aralık'ta Netflix'teki yerini aldı. Peki Mank filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Mank Filmi Konusu Nedir?
1930'ların Hollywood'u, Yönetmen Orson Welles için Citizen Kane filminin senaryosunu bitirmeye çalışan hiciv ustası ve alkolik senarist Herman J. Mankiewicz'in gözünden yeniden değerlendiriliyor.
Mank Oyuncu Kadrosu
Yönetmen: David Fincher
Senarist: Jack Fincher
Oyuncu Kadrosu: Akademi Ödüllü Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins, Arliss Howard, Tom Pelphrey, Sam Troughton, Ferdinand Kingsley, Tuppence Middleton, Tom Burke, and Charles Dance
Mank Fragmanı
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