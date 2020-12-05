David Fincher imzalı Mank filmi Netflix'te! İşte Mank'ın konusu, oyuncuları

Karşınızda Herman Mankiewicz, ama siz ona kısaca MANK deyin! David Fincher imzalı Mank filmi, 4 Aralık'ta tüm dünyayla aynı anda Netflix'te yayınlandı. Peki Mank filmi konusu nedir? İşte fragman ve detaylar...